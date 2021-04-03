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İDİL ÇİMRİN
03 Nisan 2021, Cumartesi İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Pratik kahvaltı sofrası

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün haftasonu kahvaltılarınıza renk katacak alternatif tarifler var. Yapımı hem çok pratik, hem de son derece lezzetli olan bu kahvaltılıkları mutlaka deneyin. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.

TUZLU PANKEK



MALZEMELER
1 adet yumurta
1 su bardağı süt
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı silme tuz
1 yemek kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI: Bütün malzemeleri güzelce karıştırıp, pürüzsüz akışkan bir harç elde ediyoruz. Peçeteyle yağladığımız tavaya kaşıkla döküyoruz arkalı önlü pişiriyoruz.

MAYASIZ PİŞİ



MALZEMELER
1 kg. un
2 su bardağı süt
Yarım su bardağı su
2 paket kabartma tozu
1 yemek kaşığı tuz
1 su bardağı yoğurt
1 adet yumurta

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi yoğuruyoruz. Bir kabın içine alıp kapağını kapatıyoruz. Bir saat dinlendirdikten sonra bezeler koparıp un serdiğimiz tezgahta açıyoruz. Kızgın ayçiçek yağına atıyoruz. Kızarınca çevirip diğer tarafını da kızartıyoruz.

PRATİK PATATES BÖREĞİ



MALZEMELER
4 küçük patates
2 adet yumurta
Yarım su bardağı kaşar peyniri
Yarım su bardağı sucuk
1 yemek kaşığı dolusu mısır unu
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Tane karabiber
Maydanoz
2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI: Patateslerimizi rendeleyip suyunu sıkıyoruz. Derin bir kasede yumurtalarımızı çırparak üzerine patates, rende kaşar peyniri, incecik doğranmış sucuk, maydanoz, mısır unu, sıvı yağ, karabiber, tuz ekleyip iyice karıştırıyoruz. Tavamıza 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağı ekliyoruz. Harcımızı 1 cm. kalınlığında eşit şekilde tavamıza yayıyoruz. Kenar kısımlarını spatulayla düzeltiyoruz. Orta ateşte kapak yardımıyla ters yüz yaparak pişiriyoruz. Fazla yağı varsa süzdürüp servis tabağına alarak dilimleyip servis yapıyoruz.

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