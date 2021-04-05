Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün davet sofralarına pratik ve lezzetli dokunuşlar yapıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



KÖZLENMİŞ BİBER ÇORBASI



MALZEMELER

3 adet közlenmiş kırmızı biber

1.5 su bardağı soğuk süt

1. 5 litre su

3 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

YAPILIŞI: Közlenmiş biberlerin kabukları soyulup, kesme tahtasında küçük küpler şeklinde doğranır. Çorba tenceresine yağlar konulup ısıtılır. Un eklenip kokusu çıkana dek kavrulur. Sonra doğranmış biberleri ilave edilip, 2 dakika daha kavurulur. Üzerine soğuk süt dökülüp topaklanmaması için hızlıca karıştırılır. Soğuk su da dökülüp, ara ara karıştırılarak orta ateşte kaynamaya bırakılır.



HURMALI UN HELVASI



MALZEMELER

1 su bardağı yumuşatılmış hurma

200 gr. tereyağı

3 su bardağı un

2 su bardağı süt

2 su bardağı toz şeker

YAPILIŞI: Tereyağını eritip unu ekliyoruz. Pembeleşene dek karıştırarak kavuruyoruz. Sütün içinde şekeri eritiyoruz. Unun içine hurmaları ilave edip hepsini şekerli süt ile buluşturup karıştırıyoruz.



ARPA ŞEHRİYE PİLAVI YATAĞINDA TAVUK BUT



MALZEMELER

8 adet tavuk but

2 su bardağı arpa şehriye

2-3 çorba kaşığı sıvı yağ

2 adet domates

1 adet soğan

1 adet sivri biber

1 çorba kaşığı biber salçası

10 adet kuru kayısı

Tuz, karabiber

YAPILIŞI: Tavukları sıvı yağda hafifçe kızartın. Üzerine irice doğranmış domates, soğan, biber, salça, tuz ve karabiber ilave edip harmanlayın. Tavuk butların üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip, kapağını kapatın. 2.5 saat pişirin. Şehriyeyi pilav tenceresine alıp, rengi dönene dek kavurun. Şehriyenin üzerini geçecek kadar tavuk suyundan ilave edin. Üzerine ikiye bölünmüş kayısı ekleyip, pilav suyunu çekene dek pişirin. Ocaktan alıp, 5-10 dakika demlendirin. Pilavı servis tabağına alın. Üzerine tavuk butları dizip servis yapın.