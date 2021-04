11 ayın sultanı şükürler olsun ki tekrar kapımızı çaldı. Tüm aile bir arada, hayırlısıyla 2 akşam sonra ilk iftar soframızı kuracağız. Ramazan'ın olmazsa olmaz iki lezzeti ile iftar hazırlıklarına başlamak istedim. Bir tanesi güllaç, diğeri ise düğün çorbası. Umarım beğenir, siz de iftar sofralarınızda denersiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu, bereketli sofralarda buluşabilmek dileği ile, hayırlı Ramazanlar...



DÜĞÜN ÇORBASI



MALZEMELER

350-400 gr. kuzu gerdan eti

3 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

Pul biber

2-3 yemek kaşığı tereyağı

Limon suyu

YAPILIŞI: Etleri kuşbaşı doğrayarak haşlıyoruz. Kemikli ise kemiğinden sıyırarak ufak ufak didikliyoruz. Diğer taraftan çorbanın terbiyesini hazırlamaya başlıyoruz. Bunun için yoğurt ve unu iyice çırpıyoruz. Yumurta sarısını ve az limon suyunu ilave ederek karıştırıyoruz. Hazırladığımız yoğurtlu karışımı et suyunun içine yavaş yavaş ve karıştırarak ilave ediyoruz. Didiklenmiş etleri de ekleyerek kısık ateşte çorbayı birkaç dakika daha kaynatıyoruz. Son olarak çorbanın tuzunu da ilave ederek üzerine tereyağı ve pul biber ile hazırlamış olduğumuz sosu gezdirip servis ediyoruz.



ABANT KEBABI



MALZEMELER

2 adet bostan patlıcanı

200 gr. sotelik ya da yağsız kuşbaşı et

5-6 adet mantar

1 kase rendelenmiş taze kaşar

2 adet domates

1 adet kuru soğan

2 adet sivri biber

1 kaşık tereyağı

Karabiber

Tuz

YAPILIŞI: Etleri, suyunu bırakıp çekene kadar pişiriyoruz. Daha sonra üzerini iki parmak geçecek kadar sıcak su ve soğan ilave edip kısık ateşte suyunu tekrar çekene kadar pişiriyoruz. Pişmesine yakın tuz ilave ediyoruz. Suyunu çektikten sonra tereyağı ve mantarı ilave ediyoruz. Ardından sivri biber, domates ve baharatları ekleyip domatesler yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Etler pişerken bir yandan patlıcanların kabuklarını soymadan boylamasına ikiye kesiyoruz. Bir tencereye bolca sıvı yağ koyup orta hararetli ateşte, önlü arkalı patlıcanlar yumuşayıncaya kadar kızartıyoruz. Kızaran patlıcanların fazla yağını kağıt havluyla alıp fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Patlıcanların ortalarını bir çatal yardımıyla eziyoruz. Hazırladığımız etli malzemeyi patlıcanların içine paylaştırıyoruz. Salça ve bir miktar sıcak suyu karıştırarak fırın tepsisine döküyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişiriyoruz. Pişmeye yakın rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirip tekrar fırına veriyoruz. Peynir eriyince servis ediyoruz.



GÜLLAÇ



MALZEMELER

10 yaprak güllaç

1.5 litre süt

2 su bardağı şeker

Çekilmiş ceviz

2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe göre)

ÜZERİ İÇİN:

File fıstık

Ceviz

Nar tanesi

YAPILIŞI: Süt ve şekeri tencerede ısıtıyoruz. Sütü ılınmaya bırakıyoruz. Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde derince bir tepsiye koyuyoruz. Üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir-iki kepçe süt döküyoruz. Beş adet güllaç yaprağı için aynı işlemi tekrarlıyoruz. Beşinci katı da ıslattıktan sonra bu kata ceviz serpiyoruz ve üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak seriyoruz. Kalan şekerli sütten bir su bardağı kadar alıp içine iki yemek kaşığı gül suyu ekleyerek tatlının üzerine gezdiriyoruz. Soğutup süsleyerek servis ediyoruz.