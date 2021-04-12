Herkese merhabalar. Nihayet 11 ayın sultanı, özlemle beklediğimiz Ramazan ayı kapımızda. Bu gece hepimiz sahura kalkacağız ve kısmetse yarın ilk iftar soframızı kuracağız. Mevsim dolayısıyla çok uzun saatler oruçlu kalacağımızdan sahurda tok tutan yiyecekler tüketmemiz şart. Hem uyku sersemi olup hem de karnımızı doyuracak lezzetleri hazırlamak zor gibi görünse de, çok pratik sahur alternatifleri üretilebilir. Ben bugün size benim sahur sofralarımın en meşhur ve son moda lezzetlerini hazırladım...



SİMİT TOST OMLET



MALZEMELER

1 adet simit

2 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 tatlı kaşığı biber salçası

YAPILIŞI: Bir adet simidi yatay olarak kesiyoruz. Tereyağını içine sürüyoruz. Kestiğimiz simidin alt tarafını tavaya koyuyoruz ve arkalı önlü üç dakika kadar kızarmasını sağlıyoruz. Üzerine bol kaşar peyniri ekleyip simidin ikinci yarısını üzerine kapatıyoruz. Tam ortasında oluşan boşluğa iki yumurta kırıyoruz ve tuzluyoruz. Tavaya kapak kapatıyoruz. Piştikten sonra yumurtalı kısmın üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiyoruz.



FIRINDA TOST



MALZEMELER

2 dilim tost ekmeği

2 dilim hazır dilimli kaşar peyniri

1 dilim burger peyniri

1 dilim jambon

Tereyağı

1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI: Tost ekmeklerini tost makinasında kızartıyoruz. Bir tost ekmeğinin içine tereyağı sürüyoruz. Üzerine bir dilim kaşar peyniri koyuyoruz. Üzerine jambon ve burger peyniri koyuyoruz, diğer tost ekmeğini kapatıyoruz. Tost ekmeğinin üzerine ayrı bir tarafta rendelenip yumurta sarısı ile iyice karıştırılmış kaşar peynirini koyuyoruz. Tostu fırında, peynir eriyip üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Piştiğinde sıcak servis ediyoruz.



SAHURLUK PATATES TAVA



MALZEMELER

2 adet orta boy patates

2 adet yumurta

1 avuç kaşar peyniri rendesi

1 çay kaşığı tuz

Pul biber

Karabiber

Sıvı yağ

YAPILIŞI: İki patatesi rendeleyip içine iki adet yumurta kırıyoruz. İsteğe göre baharat serpiyoruz. Kaşar ekleyip karıştırıyoruz. Yapışmaz teflon tavaya 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ döküp, üzerine harcı koyuyoruz. Orta ateşte kapağını kapatıp dairesel şekilde çevire çevire her yerinin kızarmasını bekliyoruz. Kapak ile ters çevirip tavaya sıvı yağ gezdirip, diğer tarafı da kısık ateşte kapağı kapalı şekilde pişiriyoruz.