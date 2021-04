Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda iftarda Ege ve Orta Anadolu etkisinde kalmış, ne tam Ege kadar sebzeli yemekleri olan ne de bir Orta Anadolu kadar et ağırlıklı Uşak mutfağına konuk oluyoruz.

Türk mutfağının tüm zenginliğini ve harmonisini bir arada sunan Uşak Mutfağı, gerçekten tanımaya ve anlatılmaya değer.







CENDERE TATLISI



MALZEMELER

1 adet Vera kase margarin

1 kahve fincanı sıvı yağ

1 kg. toz şeker

Aldığı kadar un

1 kg. ceviz

1 paket mısır nişastası

2 adet yumurta

Üzeri İçin:

Yarım paket Vera kase margarin

1 kahve fincanı sıvı yağ

Şerbet İçin:

1 kg. toz şeker

Yarım limonun suyu

3 su bardağı su

YAPILIŞI: Margarin, toz şeker, sıvı yağ, yumurta ve aldığı kadar unu karıştırıp iyice yoğuruyoruz. Hamurdan iri bezeler koparıp incecik açıyoruz. Çekilmiş ceviz içini nişasta ile karıştırıyoruz. Yufkaların üzerine serpiyoruz. Her bir yufkayı iki tarafından oklava ile sarıyoruz. Dilim dilim kesip yağlanmış tepsiye diziyoruz. Üzeri için; yarım paket margarini eritip sıvı yağ ile kızdırıyoruz ve tatlıların üzerine gezdiriyoruz. Önceden ısıtılmış 175 derelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Şeker ve suyu kaynatıp şerbeti hazırlıyoruz ve limon suyunu ekleyip ılıtıyoruz. Sıcak tatlının üzerine ılık şerbeti gezdirip servis yapıyoruz.







KEŞKEK



MALZEMELER

500 gr. keşkeklik buğday

2 adet kuru soğan

Zeytinyağı

Tereyağı

4 su bardağı et suyu

Sos İçin:

250 gr. kuşbaşı kuzu eti

1 kaşık Çokça biber salçası

2 adet domates

2 adet kuru soğan

2 adet biber

1 tutam kekik

YAPILIŞI: Keşkeklerimizi akşamdan ıslatıyoruz. Çömleğimizi soğan, zeytinyağı ile birlikte ocağa koyup kavuruyoruz. Soğanlar pembeleşince bir kaba alıp çırpıyoruz. Ardından tekrar boşaltıp et suyu ve tereyağı ilave ediyoruz. Suyunu çekinceye kadar ocakta kaynatıyoruz. Suyunu çekince kapatıp demlenmeye bırakıyoruz.

Sos için: Küçük bir çömleğe; soğan, biber, kuşbaşı et, domates ve biber salçasını koyup pişirmeye başlıyoruz. Etin suyunu bırakması ile altını kısarak pişirmeye devam ediyoruz. Etler yumuşayınca altını kapatıp keşkekle birlikte servis ediyoruz.







DÖNDÜRME BÖREĞİ



MALZEMELER

3 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı yoğurt

Aldığı kadar un

100 gr. Vera kase margarin

İçi İçin:

1 kg. bal kabağı

1 orta boy soğan

Tuz

Diyar kırmızı pul biber

Nane

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Bal kabaklarını soyup rendeleyelim. Bir tavaya soğanları küçük küçük doğrayıp sıvı yağla pembeleşene kadar kavuralım. Üzerine rendelediğimiz bal kabaklarımızı suyu var ise sıkarak ekleyip kavurmaya devam edelim. Kapatmaya yakın tuz ve baharatları ilave edip altını kapatıp soğumaya bırakalım. Daha sonra margarini eritelim. Hamuru için un, su, yoğurt ve tuzu karıştıralım. Yumuşak bir hamur elde edelim. Aynı baklava yapar gibi çay fincanı tabağı büyüklüğünde açılacak şekilde 16 beze elde edelim. 8 altına 8 üstüne olacak şekilde. Açtığımız her katın arasına erittiğimiz margarini sürelim. 8 beze bittiğinde 8'ini birden açalım ve yağlamış olduğumuz tepsimize bırakalım. İçine soğumuş harcımızı yayalım ve üzerini örtmek için 8 bezemizi de aynı işlemi yaparak kapatalım. Böreğimizin üzerine artan erimiş margarini döküp önceden ısıtılmış 200 derece fırında altı üstü kızarana kadar pişirelim.







ÇÖMLEK KEBABI

1 Kilo Kuzu Budu

1 adet orta boy soğan

3 adet kuru biber

50 gr. tereyağı

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı Çokça domates salçası

1 tutam Diyar karabiber

YAPILIŞI: Etleri ceviz büyüklüğünde doğrayalım. Sonra yıkayıp süzgeçten geçirelim. Çömleği hafif ateşe koyalım ve tereyağını ısınan çömleğin içine atalım. Yağımız eridikten sonra etleri ilave edip tahta kaşıkla karıştırarak kavuralım. Etimiz suyunu çekince salçasını ilave edelim. Salça ve eti kavurduktan sonra 2 su bardağı sıcak su ilave edelim. Soğanı dörde bölüp içine atalım. Sarımsağı ekleyelim. Daha sonra biberleri ve toz karabiberi içine atalım. Kaynadıktan sonra kısık ateşe alalım. Biraz tuz ilave edelim. Un ve sudan yapılmış hamurla çömleğin kapağı kapatılır. Kor ateşte 3 saat pişirdikten sonra servis edelim.







ET BASMASI



MALZEMELER

3-4 adet patates

1 kg. orta yağlı kıyma

2 adet soğan

2 adet yeşil biber

4 diş sarımsak

2 çay kaşığı Diyar karabiber

2 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı Çokça biber salçası

1 yemek kaşığı Çokça domates salçası

1.5 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: Öncelikle soğan, sarımsak ve biberleri rondoda çekiyoruz. Diğer bütün malzemeyi bir araya getirerek köfte harcını oluşturuyoruz. Patatesleri halka halka kesip yuvarlak bir tepsiye dikkatli şekilde sıkı sıkı diziyoruz. Üzerine köfte harcını yerleştiriyoruz ve elimizle iyice bastırıyoruz. Son olarak dilimlediğimiz domates ve biberleri en üste diziyoruz. Önceden ısıttığımız 175 derecelik fırında 30-40 dakika pişiriyoruz.