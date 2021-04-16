İdilika'nın Mutfağı'nın iftar sofrasında bu akşam Kayseri'ye konuk oluyoruz. Envai çeşit mantısı, kurşun aşı, yaprak sarması, katmeri, tiridi, tatlıları, çemenli ekmeği ve meşhur pastırmasıyla bir başkadır Kayseri mutfağı.







KAYSERİ USULÜ UN ÇORBASI



MALZEMELER

1 adet iri yeşil biber

1 adet iri domates

5 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 yemek kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı Samire tuz

5 yemek kaşığı ev yapımı kesme çorba

1 litre tavuk suyu

YAPILIŞI: Biber küçük küçük doğranır yağda kavurulur. Daha sonra küçük küçük doğranmış domates eklenir kavurulur. Salçalar ve baharatlar eklenip biraz daha karıştırılır. Üzerine tavuk suyu eklenir bir taşım kaynayınca altı kısılır. Kesme çorba eklenir on dakika daha kısık ateşte kaynatılır. İsteğe göre limonla servis edilir.







KAYSERİ YAĞLAMASI



MALZEMELER



HAMURU İÇİN:

4 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık Birşah süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket yaş maya

1 tatlı kaşığı Samire tuz

Yeğenler un

KIYMALI HARCI İÇİN:

Yarım kg. kıyma

1 su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

5 adet soğan

2 adet yeşil biber

2 adet kırmızı biber

5 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı Samire tuz

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

YAPILIŞI: Bir kaba yaş mayayı, ılık sütü, ılık suyu koyalım ve mayayı eritip kabarmasını bekleyelim. İçine sıvı yağ ve tuzu ilave edip karıştıralım. Azar azar un koyalım ve ele yapışmayan bir hamur yoğuralım. Hamuru 30 dakika dinlendirelim. Hamurdan limon büyüklüğünde parçalar koparalım. Oklava ile servis tabağı ebadında açalım. Açtığımız hamurları teflon tavada arkalı önlü kızartalım.

Kıymalı harç için; soğan ve biberleri robottan geçirelim. Domatesleri küp şeklinde doğrayalım. Kıymayı, suyunu salıp çekene kadar kavuralım. İçine sıvı yağ, tereyağı, soğan, biber ve domatesleri ilave edip karıştıralım. Sonra baharatları ve sıcak suyu ilave edip pişirelim. Kızarttığımız hamurların üzerine hazırladığımız harçtan sürelim ve üst üste dizelim. Sarımsaklı yoğurtla servis yapalım.







FIRIN AĞZI

1 kg. kuzu pirzola

100 gram kuyruk yağı

1 adet kuru soğan

10 adet sivri biber

5 adet domates

2 baş sarımsak

Toz kırmızı biber

Karabiber

Kekik

Samire tuz

YAPILIŞI: Fırın tepsimizin en altına ince dilimlenmiş kuyruk yağımızı ara ara yerleştiriyoruz. Üzerine irice doğradığımız sivri biberlerimizi, kuru soğanımızı yayıyoruz. Üzerine toz kırmızı biber, kekik, karabiber ve tuz serpiyoruz. Daha sonra pirzolalarımızı boşluk kalmayacak şekilde biber ve soğanların üzerine diziyoruz.

Aynı baharatlama işlemini bu kata da uyguluyoruz. Etlerin üzerine sarımsaklarımızı doğramadan yayıyoruz. Kabukları soyulup yarım ay şeklinde doğranmış domatesleri etlerin üzerini kaplayacak şekilde yerleştirip tuz serpiyoruz. Bu yemekte yağ olarak sadece kuyruk yağı kullanıyoruz. Su eklemeden pişiriyoruz. Tepsiyi folyo ile kaplayıp 200 derecelik fırında pişiriyoruz.







TEPSİ MANTISI



MALZEMELER

6 kase Yeğenler un

1 adet yumurta

Samire tuz

Su

Sert bir hamur olacak o yüzden alabildiği kadar Yeğenler un

İÇİ İÇİN:

400 gr. kıyma

2 adet kuru soğan

Kırmızı toz biber

Karabiber

Samire tuz

PİŞİRMEK İÇİN:

2 kaşık domates salçası

ÜZERİNE:

Sarımsaklı yoğurt

Tereyağı

Kırmızı toz biber

YAPILIŞI: Hamurun hazırlanması için: Unun içine yumurtayı tuzu ilave edip sert bir hamur olana kadar suyunu ilave ediyoruz. Mutlaka sert bir hamur olmalı ve en az 10 dakika iyice yoğurup hamurumuzun üstünü örtüp en az 20 dakika dinlendirmelisiniz.

Kıymalı harcın hazırlanması için; kıymanın içine soğanı ve maydanozu minik minik doğrayıp baharatını da ilave edip karıştırıyoruz.

Sosun hazırlanması için; tereyağını eritip salçayı ilave ediyoruz ve 1-2 dakika kısık ateşte kavurduktan sonra sıcak suyunu ve tuzunu ilave edip yaklaşık 5 dakika daha kısık ateşte kaynatıp kenara alıyoruz. Dinlenen hamurumuzu yeteri kadar incelikte açıp kare kare kesiyoruz. İçine kıymalı harçtan koyup katlıyoruz ve tereyağı ile yağladığımız fırın tepsisine diziyoruz. Bütün hamurlar bittikten sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika pişiriyoruz ama mutlaka kontrollü pişirin hamurlar hafif kızarmaya başladıysa yeterli. Pişen mantılarımızı çıkarıp üzerine salçalı suyumuzu döküp ocağa alarak kaynatmaya başlıyoruz. Tüm suyunu çekene kadar orta ateşte tepsiyi çevire çevire pişiriyoruz. Eğer mantılarınızda sertlik varsa mutlaka sıcak su ilavesi yapın. Pişen mantılarımızı ister servis tabağına ister tepsinin içinde, üzerine sarımsaklı yoğurt dökerek ve tereyağlı baharatlı nane ile süsleyip servis yapıyoruz.







NEVZİNE



MALZEMELER



HAMURU İÇİN:

1 su bardağı Zeo zeytinyağı

100 gr. oda sıcaklığında tereyağı

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı tahin

Yarım çay kaşığı Samire tuz

1 paket kabartma tozu

Bol miktarda ceviz

Aldığı kadar Yeğenler un

ŞERBETİ İÇİN:

2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

4-5 damla limon suyu

Yarım su bardağı pekmez

YAPILIŞI: Şerbeti kaynatıyoruz, ocaktan alınca pekmezi ilave ediyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Hamur malzemesini sert bir hamur olacak şekilde yoğurup fırın tepsisine elimizle bastırıyoruz ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Hamur fırından çıktıktan 5 dakika sonra üzerine soğumuş şerbeti döküyoruz.