İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Mersin'deyiz. İftarın olmazsa olmazı nedir? Tabii ki çorbalar. O halde buyurun Mersin iftar sofralarının vazgeçilmezi olan çorbalara ve Mersin'in imza tatlılarına bir göz atalım. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



MERSİN USULÜ KELLE PAÇA ÇORBASI



MALZEMELER

1 adet temizlenmiş koyun kellesi

Biraz Galle sirke

Tuz

Limon tuzu

SOSU İÇİN:

2–3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı toz biber

YAPILIŞI: İyice temizlenmiş kelleyi düdüklü tencerede 1 saat haşlıyoruz. Haşlandıktan sonra etlerini doğruyoruz. Daha sonra tavaya tereyağı ve rendelenmiş sarımsağı alıyoruz. Üzerine toz biber ve tuz atıp, salçayı ekliyoruz. Kavrulunca kellenin içine ilave edip pişirmeye devam ediyoruz.



DÖĞME ÇORBASI



MALZEMELER

1 kg. yoğurt

100 gr. kuru börülce

100 gr. pazı

100 gr. Yöremce nohut

150 gr. döğme

10 gr. dereotu

100 gr. tereyağı

1/2 lt. et suyu

5 gr. kuru kekik

5 gr. kuru nane

5 gr. tuz

1/4 lt. su





TOPALAK ÇORBASI



MALZEMELER

1 kg. bulgur

150 gr. Yöremce nohut

500 gr. et

1 tatlı kaşığı karabiber ve kimyon

2 kaşık salça

1 baş soğan

2 yemek kaşığı kuru nane

2 adet limon

250 gr. irmik

1 su bardağı un

Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI: Nohut ve eti haşlıyoruz. Diğer taraftan bulgur, salça, kıyılmıs soğan, kimyon, ve karabiber ilave ederek yoğuruyoruz. Daha sonra irmik ve un ilave edilerek yoğurmaya devam ediyoruz. İyice yumuşadıktan sonra fındık büyüklüğünde avuç içerisinde yuvarlıyoruz. Daha önce haşlanan nohut ve et ile topalakları kaynatıyoruz. 20 dakika kaynatıldıktan sonra ekşisini ve tuzunu ilave ediyoruz. En son yağ ve salçayı kuru naneyle tavada erittikten sonra çorbaya ekliyoruz.



MERSİN USULÜ CEZERYE



MALZEMELER

6 adet havuç

1.5 su bardağı şeker

1 su bardağı su

1 su bardağı Diyar Hindistan cevizi

1 yemek kaşığı dolusu tereyağı

YAPILIŞI: Havuçlarımızı iyice yıkayarak soyuyoruz. Rendemizin ince tarafı ile rendeliyoruz. Cevizlerimizi hafif irilikte olacak şekilde kıyıyoruz. İçerisine yarım su bardağı su ilave ediyoruz. Yaklaşık 10 dakika tahta kaşık ile ezerek pişiriyoruz. Püreye yakın bir kıvam alan havuçlarımızın içerisine şeker ilave edip karıştırıyoruz. Ardından yarım bardak suyumuzu ekliyoruz. 3 yemek kaşığı suyumuzu bir kaba alıyoruz. Üzerine 3 yemek kaşığı nişastamızı ekleyerek eritiyoruz. Bu karışımı da karıştırarak havuçlu harcımıza döküyoruz. En Son cevizlerimizi ekliyoruz. Harmanlıyoruz. Bu şekilde de 3-5 dakika arası pişiriyoruz. Cam fırın kabına, hindistan cevizimizden yarım bardak kadarını serpiştiriyoruz. Havuçlu harcımızı yayıyoruz. Bu şekilde buzdolabında en az 3 saat dinlendiriyoruz. Dilimlemeden 5 dakika önce buzluğa koyuyoruz. İyice soğutuyoruz. Ardından buzluktan çıkartarak istediğimiz şekilde dilimliyoruz. Dilimlerimizi bu Hindistan cevizine buluyoruz.



KEREBİÇ



MALZEMELER

1 yumurta

125 gr. katı yağ

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı Dorbi kabartma tozu

1 paket vanilya

1 Türk kahvesi fincanı pudra şekeri

2 su bardağı un

2 yemek kaşığı irmik

İÇ MALZEME:

1 su bardağı iri kırılmış ceviz

3 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Pudra şekeri

YAPILIŞI: Hamur için tüm malzemeleri yoğurma kabına alıp 5 dakika yoğuruyoruz. 15 dakika dinlendiriyoruz. İç olan ceviz, şeker ve tarçını karıştırıyoruz. Hamurdan ceviz gibi parçalar koparıyoruz. Kopardığımız parçayı içli köfte yapar gibi oyup, iç kısmını ceviz ile doldurup kapatıyoruz. Yuvarlayıp kerebiç kalıbına bastırıyoruz. Hazırladığımız kerebiçleri fırın tepsisine dizip 175 derece fırında hafiften kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıkınca soğutup üzerine pudra şekeri serpiyoruz.

Not: Orjinalinde çöven otundan yapılan bir köpük ile servis ediliyor.