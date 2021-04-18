İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Mersin'deyiz. İftarın olmazsa olmazı nedir? Tabii ki çorbalar. O halde buyurun Mersin iftar sofralarının vazgeçilmezi olan çorbalara ve Mersin'in imza tatlılarına bir göz atalım. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.
MERSİN USULÜ KELLE PAÇA ÇORBASI
MALZEMELER
1 adet temizlenmiş koyun kellesi
Biraz Galle sirke
Tuz
Limon tuzu
SOSU İÇİN:
2–3 diş sarımsak
1 yemek kaşığı tereyağı
Yarım yemek kaşığı salça
1 tatlı kaşığı toz biber
YAPILIŞI: İyice temizlenmiş kelleyi düdüklü tencerede 1 saat haşlıyoruz. Haşlandıktan sonra etlerini doğruyoruz. Daha sonra tavaya tereyağı ve rendelenmiş sarımsağı alıyoruz. Üzerine toz biber ve tuz atıp, salçayı ekliyoruz. Kavrulunca kellenin içine ilave edip pişirmeye devam ediyoruz.
DÖĞME ÇORBASI
MALZEMELER
1 kg. yoğurt
100 gr. kuru börülce
100 gr. pazı
100 gr. Yöremce nohut
150 gr. döğme
10 gr. dereotu
100 gr. tereyağı
1/2 lt. et suyu
5 gr. kuru kekik
5 gr. kuru nane
5 gr. tuz
1/4 lt. su
TOPALAK ÇORBASI
MALZEMELER
1 kg. bulgur
150 gr. Yöremce nohut
500 gr. et
1 tatlı kaşığı karabiber ve kimyon
2 kaşık salça
1 baş soğan
2 yemek kaşığı kuru nane
2 adet limon
250 gr. irmik
1 su bardağı un
Yeteri kadar tuz
YAPILIŞI: Nohut ve eti haşlıyoruz. Diğer taraftan bulgur, salça, kıyılmıs soğan, kimyon, ve karabiber ilave ederek yoğuruyoruz. Daha sonra irmik ve un ilave edilerek yoğurmaya devam ediyoruz. İyice yumuşadıktan sonra fındık büyüklüğünde avuç içerisinde yuvarlıyoruz. Daha önce haşlanan nohut ve et ile topalakları kaynatıyoruz. 20 dakika kaynatıldıktan sonra ekşisini ve tuzunu ilave ediyoruz. En son yağ ve salçayı kuru naneyle tavada erittikten sonra çorbaya ekliyoruz.
MERSİN USULÜ CEZERYE
MALZEMELER
6 adet havuç
1.5 su bardağı şeker
1 su bardağı su
1 su bardağı Diyar Hindistan cevizi
1 yemek kaşığı dolusu tereyağı
YAPILIŞI: Havuçlarımızı iyice yıkayarak soyuyoruz. Rendemizin ince tarafı ile rendeliyoruz. Cevizlerimizi hafif irilikte olacak şekilde kıyıyoruz. İçerisine yarım su bardağı su ilave ediyoruz. Yaklaşık 10 dakika tahta kaşık ile ezerek pişiriyoruz. Püreye yakın bir kıvam alan havuçlarımızın içerisine şeker ilave edip karıştırıyoruz. Ardından yarım bardak suyumuzu ekliyoruz. 3 yemek kaşığı suyumuzu bir kaba alıyoruz. Üzerine 3 yemek kaşığı nişastamızı ekleyerek eritiyoruz. Bu karışımı da karıştırarak havuçlu harcımıza döküyoruz. En Son cevizlerimizi ekliyoruz. Harmanlıyoruz. Bu şekilde de 3-5 dakika arası pişiriyoruz. Cam fırın kabına, hindistan cevizimizden yarım bardak kadarını serpiştiriyoruz. Havuçlu harcımızı yayıyoruz. Bu şekilde buzdolabında en az 3 saat dinlendiriyoruz. Dilimlemeden 5 dakika önce buzluğa koyuyoruz. İyice soğutuyoruz. Ardından buzluktan çıkartarak istediğimiz şekilde dilimliyoruz. Dilimlerimizi bu Hindistan cevizine buluyoruz.
KEREBİÇ
MALZEMELER
1 yumurta
125 gr. katı yağ
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı Dorbi kabartma tozu
1 paket vanilya
1 Türk kahvesi fincanı pudra şekeri
2 su bardağı un
2 yemek kaşığı irmik
İÇ MALZEME:
1 su bardağı iri kırılmış ceviz
3 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tarçın
Pudra şekeri
YAPILIŞI: Hamur için tüm malzemeleri yoğurma kabına alıp 5 dakika yoğuruyoruz. 15 dakika dinlendiriyoruz. İç olan ceviz, şeker ve tarçını karıştırıyoruz. Hamurdan ceviz gibi parçalar koparıyoruz. Kopardığımız parçayı içli köfte yapar gibi oyup, iç kısmını ceviz ile doldurup kapatıyoruz. Yuvarlayıp kerebiç kalıbına bastırıyoruz. Hazırladığımız kerebiçleri fırın tepsisine dizip 175 derece fırında hafiften kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıkınca soğutup üzerine pudra şekeri serpiyoruz.
Not: Orjinalinde çöven otundan yapılan bir köpük ile servis ediliyor.