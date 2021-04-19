İdilika'nın Mutfağı'nda bugün dillere destan Hatay sofrasına konuk oluyoruz. 1938 yılında sınırlarımıza dahil olan ve Türk mutfağının, toprak bütünlüğüne sonradan katılan tek şehrimiz olma özelliğini taşıyan, Roma dönemindeki adı Antioch olan Hatay'ın mutfağı, uluslararası bir şöhrete sahiptir.
FİRİK PİLAVI
MALZEMELER
1 çay bardağı nohut
2 su bardağı firik
1 su bardağı Yöremce bulgur
1 soğan
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı biber salçası
6 su bardağı su
Tuz
Kırmızı pul biber
Karabiber
YAPILIŞI: Nohutu bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün üzerini geçecek kadar suyla yumuşayana kadar haşlayın. Ayıklanmış firik ve bulguru kuruyken birbirleriyle iyice karıştırın. Soğanı yemeklik doğrayıp yağda şeffaflaşıncaya kadar kavurun. Biber salçasını ilave edip, soğanla iyice karışmasını sağlayın. Üzerine 6 bardak sıcak su, tuz ve kırmızı pul biber ekleyin. Firik ve bulgur karışımını ilave edip karıştırın. Yüksek ateşte kaynatın. Daha sonra kısık ateşe alarak pilav suyunu çekinceye kadar pişirin.
HATAY USULÜ KAĞIT KEBABI
MALZEMELER
400 gr. orta yağlı kuzu kıyma
2 yeşil biber
1 kırmızı biber
2 diş sarımsak
Bir tutam maydanoz
Tuz
Karabiber
SÜSLEMEK İÇİN:
1 domates
1 biber
YAPILIŞI: Biberleri, sarımsak ve maydanozu robotta iyice çekelim. Kıymanın tuzunu, karabiberini atalım. Çektiğimiz karışımı da ekleyip yoğuralım. Fırın tepsisine kağıt serelim, kağıdın kenarlarını suyun tepsiye akmaması için kıvıralım. Karışımdan üç eşit parça bölüp elimizle yayarak ince açalım. Üzerlerine domates- biber dilimleyelim. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yarım saat suyunu çekene kadar pişirelim.
SARI BÜLBÜL
MALZEMELER
Nohut
Toz biber
Diyar Kimyon
Karabiber
YAPILIŞI: Nohutu bir gün önceden ıslatıyoruz. Ertesi gün haşlıyoruz. Haşlanmış nohutun üstüne toz biber, kara biber, tuz, kimyon serpilir, kaşık kaşık yenilir.
ZEYTİN ÜFELEMESİ
MALZEMELER
Kırma Yeşil Zeytin
Domates
Maydanoz
Kuru soğan
Kırmızı biber
Galle Nar Ekşisi
Zeytinyağı
Tuz
YAPILIŞI: Zeytinleri ikiye bölüyoruz. Domatesleri doğruyoruz. Diğer tüm malzemelerle karıştırıyoruz.