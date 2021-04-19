İdilika'nın Mutfağı'nda bugün dillere destan Hatay sofrasına konuk oluyoruz. 1938 yılında sınırlarımıza dahil olan ve Türk mutfağının, toprak bütünlüğüne sonradan katılan tek şehrimiz olma özelliğini taşıyan, Roma dönemindeki adı Antioch olan Hatay'ın mutfağı, uluslararası bir şöhrete sahiptir.



FİRİK PİLAVI



MALZEMELER

1 çay bardağı nohut

2 su bardağı firik

1 su bardağı Yöremce bulgur

1 soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

6 su bardağı su

Tuz

Kırmızı pul biber

Karabiber

YAPILIŞI: Nohutu bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün üzerini geçecek kadar suyla yumuşayana kadar haşlayın. Ayıklanmış firik ve bulguru kuruyken birbirleriyle iyice karıştırın. Soğanı yemeklik doğrayıp yağda şeffaflaşıncaya kadar kavurun. Biber salçasını ilave edip, soğanla iyice karışmasını sağlayın. Üzerine 6 bardak sıcak su, tuz ve kırmızı pul biber ekleyin. Firik ve bulgur karışımını ilave edip karıştırın. Yüksek ateşte kaynatın. Daha sonra kısık ateşe alarak pilav suyunu çekinceye kadar pişirin.



HATAY USULÜ KAĞIT KEBABI



MALZEMELER

400 gr. orta yağlı kuzu kıyma

2 yeşil biber

1 kırmızı biber

2 diş sarımsak

Bir tutam maydanoz

Tuz

Karabiber

SÜSLEMEK İÇİN:

1 domates

1 biber

YAPILIŞI: Biberleri, sarımsak ve maydanozu robotta iyice çekelim. Kıymanın tuzunu, karabiberini atalım. Çektiğimiz karışımı da ekleyip yoğuralım. Fırın tepsisine kağıt serelim, kağıdın kenarlarını suyun tepsiye akmaması için kıvıralım. Karışımdan üç eşit parça bölüp elimizle yayarak ince açalım. Üzerlerine domates- biber dilimleyelim. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yarım saat suyunu çekene kadar pişirelim.



SARI BÜLBÜL



MALZEMELER

Nohut

Toz biber

Diyar Kimyon

Karabiber

YAPILIŞI: Nohutu bir gün önceden ıslatıyoruz. Ertesi gün haşlıyoruz. Haşlanmış nohutun üstüne toz biber, kara biber, tuz, kimyon serpilir, kaşık kaşık yenilir.



ZEYTİN ÜFELEMESİ



MALZEMELER

Kırma Yeşil Zeytin

Domates

Maydanoz

Kuru soğan

Kırmızı biber

Galle Nar Ekşisi

Zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI: Zeytinleri ikiye bölüyoruz. Domatesleri doğruyoruz. Diğer tüm malzemelerle karıştırıyoruz.