Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler İdil Çimrin İftarda Hatay’dayız
İDİL ÇİMRİN
19 Nisan 2021, Pazartesi İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

İftarda Hatay’dayız

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün dillere destan sofrasına konuk oluyoruz. 1938 yılında sınırlarımıza dahil olan ve Türk mutfağının, toprak bütünlüğüne sonradan katılan tek şehrimiz olma özelliğini taşıyan, Roma dönemindeki adı Antioch olan Hatay'ın mutfağı, uluslararası bir şöhrete sahiptir.

FİRİK PİLAVI

MALZEMELER
1 çay bardağı
2 su bardağı firik
1 su bardağı Yöremce bulgur
1 soğan
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı biber salçası
6 su bardağı su
Tuz
Kırmızı pul biber
Karabiber
YAPILIŞI: Nohutu bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün üzerini geçecek kadar suyla yumuşayana kadar haşlayın. Ayıklanmış firik ve bulguru kuruyken birbirleriyle iyice karıştırın. Soğanı yemeklik doğrayıp yağda şeffaflaşıncaya kadar kavurun. Biber salçasını ilave edip, soğanla iyice karışmasını sağlayın. Üzerine 6 bardak sıcak su, tuz ve kırmızı pul biber ekleyin. Firik ve bulgur karışımını ilave edip karıştırın. Yüksek ateşte kaynatın. Daha sonra kısık ateşe alarak pilav suyunu çekinceye kadar pişirin.

HATAY USULÜ KAĞIT KEBABI

MALZEMELER
400 gr. orta yağlı kuzu kıyma
2 yeşil biber
1 kırmızı biber
2 diş sarımsak
Bir tutam maydanoz
Tuz
Karabiber
SÜSLEMEK İÇİN:
1 domates
1 biber
YAPILIŞI: Biberleri, sarımsak ve maydanozu robotta iyice çekelim. Kıymanın tuzunu, karabiberini atalım. Çektiğimiz karışımı da ekleyip yoğuralım. Fırın tepsisine kağıt serelim, kağıdın kenarlarını suyun tepsiye akmaması için kıvıralım. Karışımdan üç eşit parça bölüp elimizle yayarak ince açalım. Üzerlerine domates- biber dilimleyelim. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yarım saat suyunu çekene kadar pişirelim.

SARI BÜLBÜL

MALZEMELER
Nohut
Toz biber
Diyar Kimyon
Karabiber
YAPILIŞI: Nohutu bir gün önceden ıslatıyoruz. Ertesi gün haşlıyoruz. Haşlanmış nohutun üstüne toz biber, kara biber, tuz, kimyon serpilir, kaşık kaşık yenilir.

ZEYTİN ÜFELEMESİ

MALZEMELER
Kırma Yeşil Zeytin
Domates
Maydanoz

Kırmızı biber
Galle Nar Ekşisi
Zeytinyağı
Tuz
YAPILIŞI: Zeytinleri ikiye bölüyoruz. Domatesleri doğruyoruz. Diğer tüm malzemelerle karıştırıyoruz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA