İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Erzincan'a konuk oluyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi illerinden biri olan Erzincan'da çeşitli kültürlerin etkileri görülür. Mutfağı da bu etkilerden nasibini almıştır. Konumu itibariyle tarihi İpek Yolu üzerinde kalan Erzincan mutfağı; Acem ve Arap mutfaklarının da izlerini taşır. Kentin sahip olduğu özgün tarihi doku, mutfak kültürüne de yansımıştır. Yörede geleneksel beslenme düzeni devam ediyor. Erzincan mutfağında beslenmenin temelini ise buğday ve buğday ürünleri ile hayvansal gıdalar oluşturuyor.



BABIKKO



MALZEMELER

1 kg. un

500 gr. Milkten tereyağı

Tuz

Su Sosu İçin:

Yarım kilo Birşah yoğurt

3-4 diş sarımsak

3 bardak su



YAPILIŞI: Öncelikle hamurumuzu yoğuralım. Yoğurma kabımıza unumuzu ve tuzu alıyoruz kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ediyoruz. Daha sonra yuvarlak borcam tepsimize yağlı kağıdı seriyoruz hamuru yuvarlak yapıp tepsiye alıyoruz ve bastırarak tepsiye yayıyoruz. Fırında 180 derecede 30 dakika pişiriyoruz. Piştikten sonra çıkarıp soğumaya bırakıyoruz. Bu arada hemen sosumuzu yapıyoruz. Tenceremize yoğurdu, rendelenmiş sarımsağı ve suyu alıp güzelce karıştırıyoruz. Ocağa koyup karıştırarak biraz ılık olunca hemen ocaktan alıyoruz yoksa yoğurdunuz kesilir. Bir bıçak yardımıyla üstündeki kabuğu yuvarlak kesip kaldırıyoruz.



TATAR BÖREĞİ



MALZEMELER

Hamuru için:

1 yumurta

1.5 su bardağı ılık su

4.5 su bardağı (200 ml) un

Tuz Kıymalı harcı için:

300 gram yağsız dana kıyma

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Bir tutam tahin

Dargun veya ince kıyılmış maydanoz

Karabiber

Tuz

Yoğurtlu sosu için:

1 kase Birşah yoğurt

2 diş rendelenmiş sarımsak Üzerinin sosu için:

3 yemek kaşığı Milkten tereyağı

1 tatlı kaşığı pulbiber



YAPILIŞI: Hamuru için geniş bir kabın içinde yumurta, su ve tuzu karıştırıyoruz.

Yavaş yavaş ununu ilave ederek çok yumuşak olmayan bir hamur elde ediyoruz.

Hamur özdeşleşene kadar ara ara un serperek açma tahtamızın üzerinde hamuru yoğurarak kıvama getiriyoruz.

Rulo yaparak dört parçaya bölüp bezeler yapıyoruz.

Üzerine nemli bir bez örterek 15 dakika dinlendiriyoruz.

(Bu işlem hamuru daha kolay açmamızı sağlar) Bezelerimizi tahtanın üzerine alarak ara ara un serpip oklava yardımıyla çok ince veya çok kalın olmaksızın 1-1.5 cm kalınlığında açıyoruz.

Açtığımız hamurları temiz bir yere sererek biraz dinlendiriyoruz.

Daha sonra bolca unlayıp 1 buçuk parmak genişliğinde kesiyoruz. (Birkaç şeridi üst üste getirerek kareler halinde kesiyoruz) Kestiğimiz kareleri bir tepsinin içine alıp un serperek tepsiyi hafif sallıyoruz. Böylece hamurların unla karışıp birbirine yapışmasını önlüyoruz.

Daha sonra temiz bir yere sererek dinlendiriyoruz.

Kıymalı harcı için kıymayı zeytinyağı ile kavuruyoruz.

İyice kavrulan kıymamıza baharatlarını da ekleyerek 1 dakika daha kavurup altını kapatıyoruz.

Yoğurtlu sosu için yoğurdu ve rendelenmiş sarımsağı bir kasede karıştırıyoruz.

Hamur dinlenirken geniş bir tencerenin içinde su kaynatıp içine birkaç damla yağ ve bir miktar tuz atıyoruz.

Kestiğimiz hamurları içine atarak çok fazla eritmeden makarna haşlar gibi haşlayıp daha sonra süzdürüyoruz.

Üzerinden bir miktar soğuk su geçirerek iyice süzülmeye bırakıyoruz.

Fazla bekletmeden süzülen hamurlarımızı derince bir kabın içinde yoğurtlu sosuyla karıştırıyoruz.

Servis tabağına alarak üzerine kavurduğumuz kıymalı harcımızı yerleştiriyoruz. Onun üzerine de pul biberini tereyağı ile kızartarak gezdiriyoruz.



ISIRGAN AŞI



MALZEMELER

1 su bardağı mısır unu

7-8 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz, kırmızı pul biber

30-50 gr. Milkten tereyağı

1 kg. ısırgan otu

8- 9 su bardağı su



YAPILIŞI: Isırgan otu yapraklarını dallarından ayırıp atın. Yaprakları iyice yıkayıp 8-9 su bardağı suyla, iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın. Haşlama suyunun yarısını dökün. Yaprakları tencerede kalan suyla iyice ezin. Tencereyi tekrar orta ateşin üzerine koyun. Mısır ununu yavaş yavaş ilave edip topaklanmaması için sürekli karıştırın. Kaynamaya başlayınca altını kısıp muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Tuz ve biberi serpip doğradığınız sarımsakları ekleyin ve karıştırarak birkaç dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. Yağı bir tavada kızdırın ve yemeğin üzerine gezdirin.



PAZI TURŞUSU KAVURMASI



MALZEMELER

2 kase pazı turşusu

2 adet soğan

1 adet domates

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz



YAPILIŞI: Soğanlarımızı piyaz olarak doğruyoruz, tavamıza yağımızı koyup, soğan ve sarımsaklarımızı kavuruyoruz. Salçamızı da karıştırıp turşumuzu küp doğranmış domates, baharat ve tuzunu koyup kavuruyoruz.



GİLLOR MALZEMELER



3 su bardağı Yöremce köftelik bulgur

2 bardak su

1 yumurta

2 su bardağı un

Tuz

Birşah yoğurt

Tuz

Sarımsak isteğe göre

5 adet büyük boy soğan

1 su bardağı Yöremce yeşil mercimek

Salça

200 gram kıyma



YAPILIŞI: Bulgura 2 su bardağı kaynar suyu ve biraz tuz ekleyip çok kısık ateşte pişirin. Piştikten sonra sıcakken tepsiye döküp 2 su bardağı un ekleyin, 1 yumurta kırıp yoğurun. Resimdeki gibi köfte şekli verip kaynar suda mantı gibi haşlayın. Kaynama suyuna da tuz ekleyin. Sosu için soğanları küp küp doğrayıp kızartın. Yeşil mercimekleri de haşlayın. Kıymayı kavurup içine salça soğan ve mercimeğini ekleyin. Gilloru servis tabağına alın üzerine sarımsaklı yoğurt dökün en üstüne de sosunu döküp servis yapın.