İdilika'nın Mutfağı bugün, Sakarya'da iftar sofrasına konuk oluyor. Sakarya; çeşitli bölgelerden aldığı göçlerle adeta karma bir şehirdir. Çok geniş kültürleri içinde barındıran bu şehir, dolayısıyla çok kültürlü bir yapıya sahiptir. Bu, şehre özel yapılan 900'den fazla yemek türünün ortaya çıkmasının da bir göstergesidir.



BALKABAKLI EKMEK



MALZEMELER

1/3 su bardağı ılık su

1/3 su bardağı ılık süt

2 paket (22 gram) Dorbi yaş maya

525 gr. Yeğenler un

2 çay kaşığı tuz

3 yumurta (oda ısısında)

1/4 su bardağı toz şeker

340 gr. tereyağı (oda ısısında)

1 yumurta

300 gr. bal kabağı

YAPILIŞI: Bal kabağının kabuğunu soyup küçük parçalar halinde doğrayın. Tencereye alıp su ekleyerek haşlayın. Suyunu süzüp püre şeklinde ezin. Su, süt ve mayayı hamur yoğurma kabına alın. Karıştırıp 10 dakika bekletin. Unu ve tuzu ekleyip 5-6 dakika yoğurun. Yumurtaları teker teker ekleyip yoğurmaya devam edin. Şekeri ekleyip yoğurun. Tereyağını küçük küpler şeklinde kesin. Tereyağını hamura azar azar ekleyip büyük bir tahta kaşıkla ezerek karıştırın (20 dakika boyunca). Bal kabağını ekleyip karıştırmaya devam edin. Ekmek hamurunun üzerini nemli bir bezle örtüp 1 saat oda ısısında bekletin. Hamurun üzerine elinizle birkaç kez bastırıp havasını alın. Büyük kapaklı bir kabın içine alıp buzdolabına kaldırın. Her 30 dakikada bir çıkarıp 4 kez yoğurduktan sonra buzdolabında 1 gün boyunca bekletin. Bir sonraki gün büyük bir yuvarlak kalıbın içini hafifçe yağlayın. Hamuru 8 eşit parçaya kesin. Yuvarlayıp kalıbın içine yan yana dizin (sıkıştırmadan dizmelisiniz) Üzerini tekrar nemli bezle kapatıp 2 saat daha bekletin. 1 yemek kaşığı su ve yumurtayı bir kasede çırpın. Hamurların üzerine sürün. 20 dakika boyunca önceden ısıtılmış 200 derece fırında 35 dakika pişirin. Izgara teli üzerine alıp oda ısısında ılınmasını sağlayın.



ISLAMA KÖFTE



MALZEMELER

500 gr. köftelik ıslama köfte kıyma

1 adet kuru soğan

3 dilim ekmek

1-1.5 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

2 yemek kaşığı sıvı yağ

EKMEKLERİ ISLAMAK İÇİN:

12 adet dilimlenmiş bayat ekmek

1-2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı salça

1 tatlı kaşığı Diyar toz kırmızı biber

1 adet küp şeker

2-3 su bardağı et suyu

1 çay kaşığı tuz

SERVİS İÇİN:

Taze ya da közlenmiş 1 adet domates, sivri biber ve soğan

YAPILIŞI: Kullanacağımız ekmeğin bir gün önceden kalmış, biraz bayatlamış taş fırın ya da kara fırın ekmeği olması, sonucu daha iyi yapacaktır. Ya da istersek kullanacağımız ekmeği bir gün bekletebiliriz. Köfte için; tüm malzemeyi macun gibi olacak şekilde güzelce yoğuruyoruz. Yoğurduğumuz köfte harcını iki-üç saat kadar dinlendiriyoruz. Diğer yandan et suyumuzu ısıtıyoruz, et suyunun içine bir adet küp şeker ekliyoruz. Başka bir tavada tereyağını eritiyoruz. İçine salçayı ekliyoruz ve kokusu çıkana kadar salçayı biraz kavuruyoruz. Ardından bu salçalı karışımın içine kırmızı toz biberi de ekliyoruz. İkiliyi hemen hızlıca karıştırıyoruz ve ocağın altını kapatıyoruz. Tavadaki salçalı biberli sosu et suyunun içine boşaltıyoruz ve hepsini güzelce karıştırıyoruz. Islama köfte haline getirmek için, dinlenmiş köfte harcını yağlı ellerimizle bir kez daha yoğuruyoruz ve yine ellerimizi yağlayarak yatsı uzun köfteler hazırlıyoruz. Ardından ekmekleri dilimliyoruz. Köfteleri elektrikli ızgarada ya da tavada pişiriyoruz. Köfteler kızarırken, dilimlediğimiz ekmekleri hazırladığımız ılık haldeki biberli sos karışımına hafif hafif batırıp çıkarıyoruz ve ızgarada ekmekleri kızartıyoruz. Sunum aşamasında tabağımıza üç adet kızarmış ekmek dilimini yerleştiriyoruz. Ekmeklerin üzerine beş-altı adet köfte koyuyoruz, biber ve domatesle süsleyerek servis ediyoruz.



DIMBIL ÇORBASI



MALZEMELER

1 kase Yeğenler buğday unu

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

2 tatlı kaşığı Diyar kırmızı toz biber

1 çay kaşığı nane

1 su bardağı karagöz fasulye

YAPILIŞI: Bir kapta yarım su bardağı su, un ve tuz katı bir hamur olacak şekilde iyice yoğurun. Hamur orta incelikte açılır, küçük küçük kopartılıp unlu tepsiye atılır. Tencereye 6 su bardağı su ve tuz atılarak kaynatılır, su kaynayınca içine hamurlar atılır ve pişirilir. Ayrı bir tencerede soğanlar kavurulur. Soğanları kavurduktan sonra içine haşlanmış fasulye ilave edilir ve üzerine kırmızı toz biber, nane katılıp biraz daha kavurmaya devam edilir. Daha sonra çorbaya eklenip ocaktan alınır. Sıcak olarak servis edebilirsiniz.



DARTILI KEŞKEK



MALZEMELER

1 adet bütün tavuk

500 gr. Yöremce aşurelik buğday

1 adet orta boy soğan

6 su bardağı su

2 yemek kaşığı tereyağı

Karabiber

Diyar kırmızı toz biber

Tuz

YAPILIŞI:

Keşkek yapılmadan bir gün önce buğdayı akşamdan ıslatıp kabarmasını sağlamalıyız. Ertesi gün ise, hazırlanan tavuğu yaklaşık 1.5 saat yumuşayana kadar suda haşlıyoruz. Tavuk haşlandıktan sonra bir kepçeyle tencereden alıyoruz. Diğer tarafta akşamdan hazırlanan buğdayı tavuk suyuna atıyoruz. Bir iki kez tahta bir kaşıkla çevirerek kaynatıyoruz. Suyu az ise üzerini bir parmak örtecek kadar su ilave ediyoruz ve yeterince tuz ekliyoruz. Ilınmış olan tavuğu kemiklerinden ayırıyoruz. İnce ince didikliyoruz ve küçük parçalar halinde kaynatılan buğdayın içine atıyoruz. Kaynatılan malzemeyi tahta kaşıkla ezerek buğdayla etin birbirine yedirilmesini sağlıyoruz. Koyulaştığı zaman servis tabağına alıyoruz. Diğer tarafta bir tavanın içinde tereyağını eritiyoruz. İçine hazırladığımız dartı, kırmızı ve karabiberi koyuyoruz. Hazırladığımız keşkeğin üzerine döküp sıcak olarak servis yapıyoruz.



ÇERKEZ TAVUĞU



MALZEMELER

1 bütün tavuk

3 su bardağı su

2 tatlı kaşığı tuz

8 diş sarımsak

5 dilim ince bayat ekmek

3 su bardağı dövülmemiş ceviz

1 tatlı kaşığı karabiber

2 çorba kaşığı sıvı yağ

Yarım tatlı kaşığı Diyar kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: Tavuğu temizleyip yıkayın ve bir tencereye alın. 3 su bardağı su ve tuz ekleyerek kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Daha sonra etlerini ve kemiklerini ayırın. Etleri tel tel ayırın ve büyük bir servis tabağına düzgünce yerleştirin. Sarımsakları soyun, ekmek dilimlerinin içini ufalayın. Ceviz, ekmek içi ve sarımsak dişlerini robottan geçirerek ezin. Tencerede kalan tavuk suyunu ve karabiberi ekleyerek karıştırın. Hazırladığımız cevizli sosu tavuk etlerinin üzerine yayın. sıvı yağı tavada ısıtıp kırmızı toz biberi kızdırın, çerkez tavuğunun üzerine gezdirip, sıcak ya da soğuk olarak servis yapın.