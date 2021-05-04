İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Sivas'a konuk oluyoruz. Türk mutfak kültürü içinde seçkin bir yere sahip olan Sivas mutfağı; yemek çeşitleri, özel gün yemekleri, mutfak ve yemekle ilgili gelenek ve görenekleri, yabani ve şifalı bitkileri, kış hazırlıklarıyla ünlüdür. Bakalım Sivas sofrasında bizi neler bekliyor?



KELLE TATLISI



MALZEMELER

HAMUR İÇİN:

3 su bardağı Yeğenler buğday unu

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı su

ERİŞTE HAMURU İÇİN:

6 adet yumurta

14 yemek kaşığı Yeğenler buğday unu

1 fiske tuz

1 çay bardağı su

İÇ HARÇ İÇİN:

1 su bardağı ceviz

1 su bardağı tuzsuz badem

1 su bardağı Çerezya çiğ fındık

1 su bardağı Çerezya kuru üzüm

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı zencefil

4 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı

ŞERBET İÇİN

3 su bardağı toz şeker

3 bardak su

Yarım limonun suyu

YAPILIŞI: Hamur için yoğurma kabına un, kabartma tozu, sıvı yağ, yoğurt, yumurta, yarım çay bardağı suyu alıp hamur kıvam alıncaya kadar yoğuralım. 20 dakika buzdolabında dinlendirelim. Erişte hamuru için yumurtanın sarısı, un, tuz, su ile sert erişte hamuru yoğuralım. Büyük bir yufka açalım. Hamuru ortadan ikiye bölüp üst üste katlayalım. Katladığımız hamuru tekrar 2 parçaya bölüp rulo şeklinde saralım. Rulo şeklindeki hamurdan incecik şeritler kesip sıcak ve tuzlu suda haşlayalım. Şerbet için şekeri ve suyu bir tencerede kaynatalım. Şerbeti ocaktan almadan yarım limonun suyunu ekleyip ocaktan alıp soğumaya bırakalım. Fındık, tuzsuz badem ve cevizi rondoda ayrı ayrı çekip ayrı ayrı az tereyağda kavuralım. Kuş üzümünü de kavuralım. İç harç için haşladığımız erişteye soğuyan şerbetten biraz döküp karıştıralım. Kavurulan kuruyemişleri de erişteye ekleyelim. Son olarak zencefili, tarçını az karabiberi ekleyip iyice karıştıralım. Dinlenen hamuru 9 bezeye ayırıp ince açalım. İlk kat yufkayı koyup eritilen tereyağı ve sıvı yağ karışımından gezdirelim. İkinci kat yufkayı koyup iç harçtan döküp az yağ gezdirelim. Bütün yufkalar bitinceye kadar aynı işlemi yapalım. Son yufkayı üzerine kapatıp yine az yağ gezdirelim. Isıtılmış fırında 50 dereceden başlayıp sıcaklık artırılarak üzeri kızarıncaya kadar pişirelim.Üzerine kalan şerbeti gezdirelim.



MERCİMEK BAT



MALZEMELER

2 su bardağı yeşil mercimek

2 su bardağı ince bulgur

3 dal yeşil soğan

1/2 (yarım) demet maydanoz

1/2 (yarım) demet dereotu

2 adet orta boy domates

1 adet küçük kuru soğan

2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

3 yemek kaşığı salça

1 adet limonun suyu

Tuz

YAPILIŞI: İlk önce mercimeği haşlıyoruz, haşlanan mercimeğin suyunu süzmeden bulguru ekleyip kapağı kapatıyoruz ve şişmesini bekliyoruz. Karışım ılık hale gelince tüm malzemeleri koyup karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra 2 su bardağı su ekleyip karıştırıyoruz.



TELLİCE KÖFTESİ



MALZEMELER

1.5 kilo kaburga, sırt ve kol etinden çekilmiş kıyma

2-3 adet domates

Tuz

Yeşil biber

Tırnak pidesi

YAPILIŞI: Kıyma bir gece önceden tuzlanarak bekletilir. İyice yoğurulan köfteden ceviz büyüklüğünde parçalar koparılıp avuç içleriyle yuvarlak ve ince bir şekil verilir. Köfteler mangal ateşinde ya da mangala müsait yeriniz yoksa benim gibi döküm tavada pişirebilirsiniz. Domateste tavada çevrilir. Köfte, tırnak pidesi üzerinde, domatesle birlikte servis edilir.



PESKÜTAN ÇORBASI



MALZEMELER



1 su bardağı yarma

1/2 su bardağı yeşil mercimek

1 su bardağı peskütan

3-4 adet kemikli kıyma

3 lt. su

Yeterince tuz

2 Yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı kuru nane

1 adet küçük soğan

YAPILIŞI: Önceden ıslatılmış yarma ve mercimek'i pişiriyoruz. İçine birkaç tane kemikli et ekliyoruz. Peskütanı soğuk su ile karıştırıp ayran kıvamına getiriyoruz.. (Peskütan, yoğurdun pişirilmesiyle hazırlanır.) Su ve tuz ilavesi ile pişiriyoruz. Ayrı bir tavada ısıtılan yağın içinde küçük doğranmış bir baş soğan pembeleştirildikten sonra kuru nane ilavesiyle sohariç hazırlıyoruz ve çorbanın üzerine döküyoruz.



PEZİK



MALZEMELER



Yarım kg. pancar, dallarıyla beraber haşlamak için yeterince su

Yarım çay bardağı sirke

8 diş sarımsak

Limon suyu

1 Yemek kaşığı kaya tuzu

Su

YAPILIŞI: Önce pancarlar yapraklarından kesilir, (bu arada şeker pancarı olmayacak) kök kısmı kesilir tam dibinden kesilir, dipteki dalların bütünlüğü bozulmaz. Su tencerede kaynatılır, pancar dalları eklenir ve yarım limonun suyu sıkılır. Yumuşayıncaya kadar haşlanır ve soğuk suya alınır. Daha sonra suyu süzülür. Birazda sulu kalır. Üzerine sarımsak ve sirke, artı 1 yemek kaşığı kadar kaya tuzu eklenir, kavanoza alınır. Üzerini geçmek şartıyla su eklenir sıkıca kapak kapatılır. 1 hafta sonra yenmeye hazırdır. Dolapta ya da serin bir yerde saklayabilirsiniz.