İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Anadolu'nun beşiği Tokat sofrasına konuk oluyoruz. Tokat mutfağı, Anadolu mutfak kültürünün önemli parçalarından biridir. Şehrin tarihsel geçmişini incelediğimizde sentez bir yemek kültüründen bahsetmek yanlış olmaz. Şehir, kurulduğu günden günümüze kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Doğal olarak da farklı kültürlerin izlerini taşıyor. Bakalım Tokat bizleri iftar sofrasında nasıl karşılıyor...



TOYGA ÇORBASI



MALZEMELER

1 çay bardağı haşlanmış nohut

1 çay bardağı haşlanmış buğday

1 büyük kase yoğurt

1 yemek kaşığı un

Et suyu

SOSU İÇİN:

2 yemek kaşığı kuru nane

2 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Haşlanmış nohut ve buğdayı 15 dakika kadar kaynatıyoruz. Ayrı bir yerde terbiyesini hazırlamak için yoğurt, un ve et suyunu karıştırıyoruz. Hazırladığımız terbiyeyi yavaş yavaş ılıtarak çorbaya ilave ediyoruz. Üzeri için tereyağını eritip altını kapatıyoruz ve kuru nane ilave edip karıştırıyoruz. Pişen çorbanın üzerine döküyoruz.



PEHLİ



MALZEMELER

1 adet kuzu kol

1 çorba kaşığı tereyağı

2 su bardağı su

1.5 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: Kol parçalara ayrılır. Tencereye tereyağı konur, eriyince parça etler atılır ve hızlı ateşte etin kabuk tutması sağlanır. Sonra üzerine sıcak su ve tuz eklenir. Kapaklı olarak, kısık ateşte et yumuşacık olana dek pişirilir.



BAT



MALZEMELER

2 su bardağı Yöremce yeşil mercimek

1 su bardağı kısırlıkköftelik bulgur

1 kase iri dövülmüş ceviz içi

1 adet kuru soğan

1 adet domates

2 adet sivri biber

Yarım bağ yeşil soğan

1 bağ maydanoz

1 bağ dereotu

Yarım bağ reyhan

3 yemek kaşığı Çokça tarladan salça

Karabiber

Kırmızı biber

1'er tatlı kaşığı kuru nane ve reyhan

Tuz

1 adet limon

Galle nar ekşisi

300 gr. asma yaprağı

YAPILIŞI: Mercimekler yıkanır, üzerlerini geçecek kadar su konup haşlanmaya bırakılır. Hafif ateşte pişirilir ki mercimekler kabuklarından ayrılmasın. Mercimekler pişince ocağın altı kapatılır, bir su bardağı kısırlık bulgur eklenip karıştırılır. Tencerenin kapağı kapatılarak soğumaya bırakılır. Mercimekler bir tarafta soğurken; kuru soğan, domates, biber ve diğer bütün malzemeler ince ince kıyılıp karışıma eklenir. Üç yemek kaşığı salça suyla inceltilip karışıma eklenir. Tuz, nar ekşisi, limon ve kuru baharat da eklenip karıştırılır ve büyük servis kasesine alınır. En son üzerine ceviz içi serpilir.



ET DOLMASI



MALZEMELER

1 kase düğü

1 kg. yağlı kıyma

2 adet kuru soğan

3 çorba kaşığı Çokça tarladan salça

Asma yaprağı

Kırmızı biber

Karabiber

tuz

YAPILIŞI: Soğan ince olacak şekilde doğranır. İçine kıyma, düğü, salça, baharatlar ve bir su bardağı su ile iyice yoğrulur. Asma yaprağı 3-4 parçaya bölünür. Her parça küçük bohçalar şeklinde sarılır. Hazırlanan dolmalar tencereye dizilir. Üzerine ara ara tereyağı konulur. Üzerini geçmeyecek kadar sıcak su eklenerek kısık ateşte 4-5 saat pişirilir. Suyunu çektikçe sıcak su ilave edilir.



ŞEKER PANCARI TATLISI



MALZEMELER

Şeker pancarı

Bolmix Vişne reçeli

YAPILIŞI: Folyo kağıdın içine şeker pancarını bütün olarak yerleştirin. Hava almayacak şekilde fırında pişirin. Pişen pancarı büyük bir tabağa alın ve pancar soğumadan soyun. Soğudukça soyulması zorlaşıyor. Soyduğunuz pancarı dilimleyerek, vişne reçeli ile servis edebilirsiniz.