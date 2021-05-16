Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bu pazar günü tüm aileyi biraraya getirecek, hemen hergün tadına baktığımız lezzetlerden bir tık uzak, biraz daha özel pazar lezzetlerine yer veriyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.







KAMHİ ÇORBASI

MALZEMELER

KEK İÇİN:

1/2 kg. dövme

1/2 kg. gerdan eti

1 su bardağı nohut

2 kaşık yağ

Yeterince tuz

Kimyon

Karabiber

YAPILIŞI: Bir gece önceden suda ıslatılan dövme ve nohut, etle birlikte ateşe atılır. Tuzu eklenerek kaynamaya bırakılır. Yemeğin suyu eksildikçe üzerine kaynar su eklenir. Et kemikten ayrılıp, yemeğin malzemesi eriyince kemikler çıkarılır. Tahta bir kaşık yardımıyla karıştırılır. Muhallebi kıvamına gelince altı kapatılır. Çorbanın üzerine kızgın yağ gezdirilip, baharatlar serpilir.







HALKA TATLISI

MALZEMELER

HAMUR İÇİN:

2 adet yumurta

2 su bardağı irmik

1.5 su bardağı un

1 su bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

ŞERBETİ İÇİN:

3 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

YAPILIŞI: Öncelikle şerbetin hazırlanmış ve soğumuş olması gerekiyor. Hamuru için gerekli olan malzemeler karıştırılır. Sıkma torbası ya da pompaya doldurularak kızgın yağa sıkılarak kızartılır. Kızaran tatlılar yağdan çıkartılıp direkt şerbet atılır. 1-2 dakika şerbeti çekmesi beklenir ve şerbetten çıkartılır.







TAHİNLİ LAHANA SARMASI

MALZEMELER

DOLMA İÇİN:

1 adet orta boy beyaz lahana

1 su bardağı dolmalık pirinç

1 su bardağı haşlanmış nohut

1/2 çay bardağı zeytinyağı veya sıvı yağ

2 adet incecik doğranmış kuru soğan

1 çay bardağı kadar tahin

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet küçük küçük doğranmış domates

Tuz

Karabiber

Dereotu

Maydanoz

SOSU İÇİN:

2 çay bardağı tahin

4 diş dövülmüş sarımsak

1 adet limon suyu

1 çay kaşığı kimyon

Tuz

Karabiber

Ilık su

YAPILIŞI: Lahanaları temizleyin ve yapraklarını ayırın. Büyük bir tencerede bol tuzlu su içinde 15-20 dakika haşlayın, çıkarın ve suyunu süzün. Harcı için; nohudu mutfak robotundan geçirin, kıyılmış soğanı, yıkanmış süzülmüş pirinci, doğranmış domatesi, tahini ekleyin. Baharatları, yağı, salçayı ve tuzu da ilave edip hepsini yoğurun. Hazırladığınız bu harç ile lahana yapraklarını sarın. Yayvan bir tencerenin dibine, kullanmadığınız lahana parçalarını döşeyin. Sarmaları tencereye dizin. İki su bardağı kadar sıcak su ile kısık ateşte 35-40 dakika pişirin. Sos için; dövülmüş sarımsak, tahin, limon suyu, kimyon, tuz, karabiber ve biraz suyu blender'dan geçirip, pişen dolmanın üzerine sosu dökün ve hemen servis yapın.