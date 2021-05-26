Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün yaz aylarının vazgeçilmez serinletici lezzeti sorbeden bahsedeceğim. Sorbe; Çinlilerin keşfettiği, sıcak yaz günlerinde serinletici bir yiyecek olarak meyve suyu veya meyve püresinden yapılan bir çeşit tatlıdır. Etimolojik olarak sorbe sözcüğünün, tatlı içecek anlamına gelen Türkçe şerbet kelimelerinden geldiği düşünülür. Fransızca sorbet kelimesinin anlamı ise ezilmiş buz parçacıkları içeren meyve suyudur. Sorbe, Anadolu'da uzun yıllardır süregelen, meyve suyu, pekmez ve balın, dağların doruk noktalarından getirilen tertemiz karların üzerine dökülmesiyle yapılan kar dondurmasına benzer bir tatlıdır. Son yıllarda ise en trend soğuk tatlılardan biri olmuştur. İlk anda dondurmayı çağrıştıran sorbeyi dondurmadan ayıran oldukça farklı özellikler vardır. Öncelikli olarak sorbenin yapımı dondurmaya göre çok daha kolaydır. İçerisinde süt ve yumurta bulundurmaz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



NANE LİMON SORBE



MALZEMELER

275 gr. toz şeker

600 ml. su

1 limonun kabuğu

1 su bardağı limon suyu

30 gr. pudra şekeri

1 avuç nane yaprağı

YAPILIŞI: Bir tencereye toz şeker ve suyu aktarıp şeker eriyene kadar orta ateşte pişiriyoruz. Şeker eriyince beş-altı dakika kaynatıyoruz. Ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz. Şekerli şurubu ve rendelenmiş limon kabuğunu, doğranmış nane yapraklarını bir kasede karıştırıyoruz. Limon suyunu ekliyoruz. Pudra şekerini ilave ediyoruz. Karışımı buzlukta bir gece bekletiyoruz. Dondurma kaşığı ile kuplara paylaştırıyoruz. Limon kabukları ve nane yapraklarıyla süsleyip servis yapıyoruz.



KAVUNLU SORBE



MALZEMELER

1.5 kg. kavun

1 su bardağı su

1 adet limonun suyu

2 limonun kabuğu

YAPILIŞI: Kavunu ortadan ikiye bölüyoruz. Çekirdeklerini temizliyoruz. Çekirdeklerini iyice temizlediğimiz kavunların kabuklarını soyuyoruz. Yeşil kısımlarını almamaya özen gösteriyoruz. Kavunları minik parçalar halinde dilimliyoruz. Blenderda limon kabukları ile birlikte püre haline getiriyoruz. Püre haline geldiğinde su ve limon suyunu ekleyip karıştırıyoruz. Sorbeyi bir cam kasenin içine koyup derin dondurucuya kaldırıyoruz. Bir saat arayla çıkarıp hızla karıştırıp tekrar dondurucuya yerleştiriyoruz. Bu işlemi üç kez tekrarladıktan sonra 12 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Sorbe kıvamını aldığında servis ediyoruz.



ÇİLEKLİ SORBE



MALZEMELER

600 gr. çilek

1 adet taze sıkılmış limon suyu

1.5 su bardağı toz şeker

1.5 su bardağı su

YAPILIŞI: Sorbe yapımı için; toz şeker ve suyu derin bir tencereye aktarıyoruz. Toz şeker eriyene kadar karıştırdığımız şerbet karışımını kısık ateşte 10 dakika kadar kaynatıyoruz. Şurup kıvamına gelen şerbet karışımını ocaktan alıp oda ısısında soğumaya bırakıyoruz. Çilekleri parçalara bölüp blenderdan geçiriyoruz. Hazırladığımız erik püresini taze sıkılmış limon suyu ve soğuyan şerbet karışımıyla karıştırıyoruz. Ağzı kapalı cam bir kaba aldığımız çilekli sorbe karışımını -18 derecede muhafaza ediyoruz. Yoğun ve koyu dondurma kıvamı alana kadar her 30 dakikada bir kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. 5-6 saat boyunca bu işlemi tekrarlıyoruz.