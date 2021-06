Yaşadığımız pandemi süreci, aile fertlerini ister istemez birbirinden uzaklaştırdı. Özlemle beklenen davet sofralarının, bitmeyen sohbetler ve kahkahalar ile tüm aileyi birleştirdiği günleri iple çekiyoruz. Bugün sizlere tüm ailenin bir araya geldiği sofraların özlemiyle tarifler paylaştım.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.Tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.







ETLİ SEBZELİ KARNIYARIK

MALZEMELER

200 gr. kuşbaşı et

5-6 adet mantar

1 kase kaşar peyniri

2 adet domates

1 adet soğan

2 adet biber

1 kaşık tereyağı

Karabiber

Tuz

Yeteri kadar patlıcan

YAPILIŞI: Etleri suyunu bırakıp çekene kadar pişiriyoruz. Daha sonra üzerini iki parmak geçecek kadar sıcak su ve soğanı ilave ederek kısık ateşte suyunu tekrar çekene kadar pişiriyoruz. Pişmesine yakın tuzunu ilave ediyoruz. Suyunu çektikten sonra tereyağı ve mantarı ilave ediyoruz. Ardından sivri biber, domates ve baharatlarını ekleyip domatesler yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz. Etler pişerken bir yandan patlıcanların kabuklarını soymadan boylamasına ikiye kesiyoruz. Bir tencereye bolca sıvı yağ koyup orta hararetli ateşte önlü arkalı patlıcanlar yumuşayıncaya kadar kızartıyoruz. Kızaran patlıcanların fazla yağını kağıt havluyla alıp fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Patlıcanların ortalarını bir çatal yardımıyla eziyoruz. Hazırladığınız etli malzemeyi patlıcanların içlerine paylaştırıyoruz. Salça ve bir miktar sıcak suyu karıştırarak fırın tepsisine döküyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişiriyoruz. Pişmeye yakın rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirip tekrar fırına veriyoruz. Peynir eriyince servis ediyoruz.







ANTEP FISTIKLI KAZANDİBİ

MALZEMELER

1 litre süt

1 çay bardağı pirinç unu

1 çay bardağı buğday nişastası

1 su bardağı şeker

1 kase iç antep fıstığı

Tepsiyi kaplamak için margarin ve pudra şekeri

YAPILIŞI: Tepsinin her tarafına margarin sürülür. Süzgeçle pudra şekeri serpilir. Tencereye kuru malzemeler alınır. Süt eklenir. Orta ateşte sürekli karıştırılarak pişirilir. Fokurdadığı zaman altı kapatılır. Muhallebiden iki veya üç kepçe alınıp tepsiye dökülür. Ocağımızın orta ateşli yerine alınır. Üzerindeki muhallebi, spatula yardımıyla bir yerden bir yere alınarak dibi yakılır. Her tarafın eşit oranda yandığından emin oluncu içine Antep fıstıkları ilave edilir. Tekrar kaynadığı zaman tepsiye dökülür. Mutfak tezgahına soğuk su dökülür veya ıslak havlunun üzerinde tepsi soğutulur. Soğuyunca spatula ile kesilir. Rulo yapacağımız zaman spatula su ile iyice ıslatılır ve tabağa alınarak servis edilir.







TAVUKLU DÜĞÜN ÇORBASI

MALZEMELER

350-400 gr. tavuk

3 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

Pul biber

2-3 yemek kaşığı tereyağı

Limon suyu

YAPILIŞI: Tavuk etlerini kuşbaşı doğrayarak haşlıyoruz. Kemikli ise kemiğinden sıyırarak ufak ufak didikliyoruz. Diğer taraftan çorbanın terbiyesini hazırlamaya başlıyoruz. Bunun için yoğurt ve unu iyice çırpıyoruz. Yumurta sarısını, az limon suyu ilave ederek karıştırıyoruz. Hazırladığımız yoğurtlu karışımı et suyunun içine yavaş yavaş ve karıştırarak ilave ediyoruz. Didiklenmiş etleri de ekleyerek kısık ateşte çorbayı birkaç dakika daha kaynatıyoruz. Son olarak çorbanın tuzunu da ilave ederek üzerine tereyağı ve pul biber ile hazırlamış olduğumuz sosu gezdirip servis ediyoruz.