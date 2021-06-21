İdilika'nın Mutfağı'nda bugün nefis göçmen mezelerinden en sevilen üç tanesini mercek altına alıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...



SOKA (KAYMAKLI BİBER)



MALZEMELER

1 kilo sarı dolmalık biber

1 kilo kaymak

2 bardak süt

1 kalıp yumuşak yağlı peynir

2 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: İlk olarak bir gece önceden biberlerimizin içini boşaltıp hafifçe tuzluyoruz ve bekletiyoruz. Ertesi gün biberlerin suyunu süzüyoruz. Bir tencerede iki bardak sütümüzü ılıyana kadar ısıtıyoruz. Derin bir kapta kaymak, süt ve tuzu karıştırıyoruz. Biberlerin içini peynirle doldurup kavanoza yerleştiriyoruz. Biberleri kavanoza doldurduktan sonra üzerine kaymaklı karışımı döküyoruz. Kavanozları buzdolabına kaldırıyoruz. 15 gün sonra hazır oluyor.



SKORDALİA



MALZEMELER

3 adet büyük boy patates

2 diş sarımsak

Yarım limon suyu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Birkaç dal maydanoz

YAPILIŞI: Patatesleri haşlıyoruz. Maydanozları minik minik doğruyoruz. Sarımsak, limon, zeytinyağı, tuz ve bir-iki kaşık patatesin suyundan ekleyip hepsini eziyoruz. Haşlanmış patateslere yavaş yavaş ilave edip eziyoruz. Maydanozları ekliyoruz. Zeytinyağı dökerek servis ediyoruz.



TOPİK



MALZEMELER

1 su bardağı geceden ıslatılmış nohut

2 adet haşlanmış patates

1 su bardağı tahin

5 orta boy kuru soğan

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 çorba kaşığı kuş üzümü

2 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı yeni bahar

YAPILIŞI: İlk önce piyazlık doğradığımız soğanlarımızı bir tavaya koyup üzerine tuz ve şekeri ilave ederek kavuruyoruz. Kuş üzümünü ve fıstığı da ekleyip 1-2 dakika daha çeviriyoruz. Bir bardak su koyup kapağını kapatıyoruz. Yarım su bardağı tahini ekliyoruz. Nohutların kabuklarını çıkartıyoruz. Haşlanmış patatesleri de ekleyip rondodan geçiriyoruz. Üzerine yarım su bardağı tahini ve tuzu ekleyip hamur haline getiriyoruz, 5-6 parçaya ayırıyoruz. Streç filmi iki kat yapıp hamurları avuç içimiz kadar parmaklarımızla açıp içine soğanlı harcı koyup top şeklini veriyoruz. Üzerine isteğe göre limon suyu ve tarçın ekleyip servis ediyoruz.