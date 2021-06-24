Bugün az maliyetli bir balık menüsü hazırladım sizlere. Herkes bu menüyü, kolaylıkla bulabileceği malzemelerle rahatlıkla yapabilir. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



MOR LAHANA SALATASI



MALZEMELER

Yarım mor lahana

1 adet limon

2 yemek kaşığı sirke

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

Zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI: Önce mor lahanayı ince şekilde doğruyoruz. Tuz ve sirke ile ovarak lahananın diriliğini kaybetmesini sağlıyoruz. Yumuşayan lahanaya kıyılmış yeşillikleri, limon suyunu, nar ekşisini ve zeytinyağını ilave ediyoruz.



KAŞARLI MANTAR DOLMASI



MALZEMELER

12 adet büyük mantar

2 tane közlenmiş kırmızı biber

1 su bardağı rendelenmiş kaşar

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

YAPILIŞI: Mantarları güzelce yıkıyoruz, sonra saplarını ayırıp tepsiye diziyoruz. Kırmızı biberi ve mantarın saplarını ufak ufak doğruyoruz. Bir kaba koyup üzerine rendelenmiş kaşarı ekleyip karıştırıyoruz. Sonra tepsiye dizili mantarların içine koyuyoruz. Üzerine eritilmiş tereyağı gezdiriyoruz. 200 derecede ısınmış fırında pişiriyoruz.



ÇITIR SARDALYA



MALZEMELER

500 gr. kılçığı alınmış sardalya

3 yemek kaşığı galeta unu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı zerdeçal

Tuz

YAPILIŞI: Sardalyaları tuzlayarak zeytinyağı ile her tarafını yağlıyoruz. Üzerine galeta unu ve zerdeçal karışımı serptikten sonra yağlı kağıt serili tepsiye diziyoruz. 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişiriyoruz.