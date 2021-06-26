Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün mis gibi ekmek kokusu var. Sizler için öyle nefis üç adet ekmek pişirdim ki, lütfen deneyin.



NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Ekmeğin ilk kez bağımsız olarak üretilebilmesine milattan önce 3 bin 500 yılında Mısır'da başlanmış. Hatta o dönemlerde kabilelerin kaldığı mağaralardaki duvarlara, kadınların taşlarla ekinleri ezerek ekmek yapma aşamaları da resmedilmiş. Yapılan ilk ekmeklerin çok lezzetli olmasının yanında tek dezavantajı, içerisine herhangi bir maya konulmadığından çok sert yapıda olmalarıymış. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



PRATİK EKMEK



MALZEMELER

2 çorba kasesi dolu un

1 yemek kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar su

1 kase karamelize soğan

YAPILIŞI: Una maya ve tuz serpilir, azar azar su eklenerek hafif ele yapışan hamur yoğrulup mayalanmaya bırakılır. Kabaran hamura soğan eklenir ve hafif un serpilerek yumak yapılır. Bir kalıp sıvı yağ ile iyice yağlanır. Hamur kalıba konur. Önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirilir.



UZUN ÖMÜRLÜ EKMEK



MALZEMELER

3-3.5 su bardağı un

1 paket maya

1 yemek kaşığı toz şeker ve tuz

75 gr. margarin

1.5 çay bardağı süt

YAPILIŞI: Unu ve instant mayayı, derin bir kap içerisinde karıştırıyoruz. Üzerine toz şeker ve tuz serpiştiriyoruz. Yumuşamış margarin ve ılık süt ilavesiyle yoğurup yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hazırlanan ekmek hamurunu dört eşit parçaya bölüp yuvarlıyoruz ve yağlanmış fırın tepsisine diziyoruz. Ekmek hamurlarının üzerine tam ortadan bıçak yardımıyla bir çizik atıyoruz. Tepsi mayası için üzerlerini temiz bir bezle örtüyoruz ve ılık bir ortamda 40-50 dakika bekletiyoruz. 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişiriyoruz.



DOMATESLİ EKMEK



MALZEMELER

Yarım paket yaş maya

1 su bardağından iki parmak fazla ılık su veya süt

1 çorba kaşığı toz şeker

1 su bardağı buğday unu

1 su bardağından iki parmak fazla esmer un

1 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı kurutulmuş domates

YAPILIŞI: Ilık suda yaş maya ve şekeri eritiyoruz. Esmer unu, buğday ununu ve tarçını bir kaba alarak karıştırıyoruz. Üzerine erittiğimiz mayayı ekleyerek iyice yoğuruyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz. Sıcak suda yumuşatıp doğradığımız kurutulmuş domatesleri ilave edip tekrar yoğuruyoruz. İstediğimiz bir kalıba koyup önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.