Herkese merhaba. Yazın gelişi ile buharlaşan enerjilerimize buz gibi serin bir mola vermeye ne dersiniz? Benim için yazın favorileri olan bu kurtarıcı buz gibi içecekleri beğeninize sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Bugünlük bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



KAVUNLU SMOOTHIE



MALZEMELER

200 ml. yağsız süt

4 dilim kavun

1 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı bal

SERVİS İÇİN:

2 dal taze nane yaprağı

YAPILIŞI: Kavunları kesip yeşil kısımlarını kabuk üzerinde bıraktıktan sonra dilimliyoruz. Kavunu küçük parçalar halinde kesiyoruz. Yoğurdun suyunu süzüyoruz. Yağsız süt, kavun parçaları, yoğurt ve balı blenderdan geçiriyoruz. Taze nane yaprakları ile servis ediyoruz.



ALAÇATI LİMONATASI



MALZEMELER

12 adet limon

4 adet portakal

1 kg. toz şeker

Servis edilirken buz, taze nane ve şeftali

YAPILIŞI: Öncelikle limon ve portakalların kabuklarını rendeliyoruz. Sonra her ikisininde suyunu sıkıyoruz. Limon ve portakal kabuklarıyla beraber hepsini şeker ile karıştırıyoruz. Şeker eriyince bir kavanoza doldurup buzdolabına kaldırıyoruz. Servis ederken, bir kişiye bir kahve fincanı denk gelecek şekilde buzdolabındaki konsantre limonatadan alıp smoothie ya da bir mutfak robotuna atıyoruz. İçerisine buz, taze nane ve bir parça şeftali ekliyoruz. Hepsini robottan çekip buz gibi bir içecek elde ediyoruz. Uzun bardaklarda servis ediyoruz. Dilerseniz buz ekleyebilirsiniz.

PÜF NOKTASI: Limonata konsantresi, neredeyse bir ay buzdolabında bozulmadan muhafaza edilebiliyor.



ÇİLEKLİ LİMONATA



MALZEMELER

2 yemek kaşığı taze limon suyu

1 tatlı kaşığı kaşığı toz şeker

6 yaprak taze fesleğen

5 adet çilek

1 çimdik tuz

1 şişe sade soda

YAPILIŞI: Soda hariç tüm malzemeyi rondo'da çekiyoruz. Ardından üzerine sodayı ekliyoruz.