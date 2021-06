İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, yaz sofralarına yakışacak lezzetli mi lezzetli bir menü var. Gösterişli sofralar hazırlamak sanıldığının aksine uzun zaman ve yüksek bütçe gerektirmiyor. Son derece ekonomik malzeme alternatifleri, sistemli ve pratik bir hazırlanma aşaması ile misafirlerinizi rahatlıkla ağırlayıp herkesin yemeklerinize şapka çıkarmasını sağlayabilirsiniz.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.





KREMALI MANTAR ÇORBASI

MALZEMELER

9-10 adet kültür mantarı

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı un

1 diş sarımsak

1 küçük kuru soğan

1 su bardağı süt

5 su bardağı su

Karabiber

Tuz

Servis için krema



YAPILIŞI: Mantarları limonlu suya doğrayın.

Tereyağını eritip zeytinyağı ekleyin ve mantarları ısınan yağda soteleyin.

Kavrulduktan sonra soğanları, sarımsağı ve unu ekleyin. Biraz daha kavurup suyu ilave edin.

Kaynayınca bir bardak sütü ekleyin. Ocaktan inmeye yakın tuzunu atın. Krema ilave ederek servis edin.





TATLI EKŞİ SOSLU ET SOTE

MALZEMELER

3 adet dana bonfile

2 tatlı kaşığı dövülmüş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

1 fincan et suyu

1 yemek kaşığı elma sirkesi

1 yemek kaşığı soya sosu

3 yemek kaşığı az şekerli

Ketçap

Tuz



YAPILIŞI: Etleri küçük küçük doğrayın. Kendi yağında kısık ateşte pembeleşene kadar çevirin. Tuz, sarımsak, biber serpip karıştırın. Küçük bir sos tavasında et suyu, elma sirkesi, soya sosu ve ketçabı karıştırın. Kısık ateşte birkaç dakika kadar çırpıp etlerin üzerine dökün.

Tamamen karışıp etler sosu hafif çekinceye kadar pişirin.





PANCARLI HUMUS

MALZEMELER

4 adet orta boy pancar

500 gr. haşlanmış nohut

3-4 diş sarımsak

1.5 limonun suyu

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı tahin

1 çay kaşığı kimyon

1 tepeleme çay kaşığı tuz

1 limon kabuğu rendesi

YAPILIŞI: Pancarları iyice yıkadıktan sonra kurulayın ve tek tek folyoya sarıp fırın tepsisine alın. Beş dakika önceden 200 derecede ısıtılmış fırında 40-45 dakika pişirin. Fırından çıkartıp folyolarını açın, ılındıktan sonra kabuklarını soyun ve iri dilimlere ayırıp rondoda püre haline getirin.

Pancarları geniş bir karıştırma kabına aktarın. Nohutları rondoya alın ve çalıştırın, bu aşamada nohutların kolay ezilmeleri için zeytinyağının yarısını ekleyin.

Nohutlar tamamen püre haline gelince pancarların üzerine alın. Tahin, kimyon, tuz, sarımsak, kalan zeytinyağı ve limon kabuğu rendesini de ilave edip malzemeler tamamen kıvam alana kadar karıştırın.