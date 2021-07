Herkese merhaba, yarın bayram. Bayram hazırlığı arifeden başlar düşüncesiyle, bayram sofralarının baş tacı olan tatlıları önceden hazırlamaya karar verdim. Şimdiden hepinizin bayramını kutluyor, sağlık ve esenlik diliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.







BADEMLİ KAZANDİBİ

MALZEMELER

1 litre süt

1 çay bardağı pirinç unu

1 çay bardağı buğday nişastası

1 su bardağı şeker

Tepsiyi kaplamak için margarin ve pudra şekeri

1 su bardağı dövülmüş iç badem

YAPILIŞI: Öncelikle tepsinin her tarafına margarin sürülür. Süzgeçle pudra şekeri serpilir, her tarafı kaplanır. Tencereye kuru malzemeler alınır. Süt yavaş yavaş eklenir. Orta ateşte sürekli karıştırılarak pişirilir. Fokurdadığı zaman altı kapatılır. Bademler ilave edilir. Muhallebiden iki veya üç kepçe alınıp tepsiye dökülür. Ocağımızın orta ateşli yerine alınır. Üzerindeki muhallebi, spatula yardımıyla bir yerden bir yere alınarak dibi yakılır. Her tarafın eşit şekilde yandığından emin olunca, tenceredeki muhallebi tekrar ocağın üzerine alınır. Tekrar kaynadığı zaman tepsiye dökülür. Mutfak tezgahına soğuk su dökülür veya çok ıslak havlunun üzerinde tepsi soğutulur. Soğuyunca spatula ile kesilir. Kestiğimiz ve rulo yapacağımız zaman spatula su ile iyice ıslatılır ve tabağa alınarak servis edilir.







VİŞNELİ EKMEK KADAYIFI

MALZEMELER

1 tane küçük ekmek kadayıfı

1 litre su

800 gr. toz şeker

500 gr. vişne

3- 4 damla limon suyu

Kaymak

YAPILIŞI: Şerbeti hazırlamak için su, şeker ve vişneyi bir tencereye koyuyoruz. Diğer taraftan kadayıfı tepsiye alıp su ile ıslatıyoruz. Fazla suyunu almak için temiz bir bez ile kadayıfın üzerine hafif hafif bastırabilirsiniz. Kaynayan şerbete limon sıkıp beş dakika daha kaynatıyoruz. Kadayıfı ocağa alıyoruz. Üzerine kepçe kepçe şerbet ilave ediyoruz ve kontrollü ateşte pişiriyoruz. Pişirirken üzerine sürekli kenarlarına akan şerbeti döküyoruz. Kadayıf şerbetini iyice çekince kürdanla her tarafının pişip pişmediğini kontrol ediyoruz. Dilimledikten sonra vişne ve kaymak ile birlikte servis ediyoruz.







LEBLEBİLİ EV BAKLAVASI

MALZEMELER

5 su bardağı un

2 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

3 çorba kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1.5 çay bardağı süt

AÇMAK İÇİN:

Buğday nişastası

İÇ MALZEMESİ İÇİN:

200 gr. ceviz

200 gr. leblebi

200 gr. tuzsuz fıstık

200 gr. fındık

ÜZERİ İÇİN:

200 gr. tereyağı

ŞERBETİ İÇİN:

4 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

1/2 (yarım) limon suyu

YAPILIŞI: Unu bir kaba alıyoruz. Üzerine kabartma tozu ve tuz katıp karıştırıyoruz. Havuza yumurtayı kırıyoruz, sıvı yağ, süt ve sirke döküp yoğurmaya başlıyoruz. İçine katacağımız fındık, fıstık, ceviz ve leblebiyi robottan geçiriyoruz. Ayrı bir tavada tereyağını eritiyoruz. Hamur dinlendikten sonra beze haline getiriyoruz, nişasta ile açmaya başlıyoruz. Hamurumuzun üzerine iç harcından döküyoruz ve oklava yardımı ile sarıp büzüyoruz. Tepsiye diziyoruz. Şerbetimizi hazırlayıp baklavamızı dilimleyip tereyağını gezdiriyoruz. 180 derecede pişiriyoruz. Fırından çıkarır çıkarmaz üzerine şerbeti döküyoruz.