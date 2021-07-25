Ülkemizde çeşitli yörelerde ve şehirlerde işlem aynı olsa da muhteviyatı ve yapılışı bakımından çok farklılık gösteren katmer, Kayseri'de bol tahinli seviliyor. Kayseri'nin meşhur tahinli katmeri; tel tel, kat kat nefis bir lezzet. Ben de burada işi ustalarından öğrendim. Mayalamaya vakti olmayanlar için ise, bir de mayasız tarif veriyorum. Bugünlük benden bu kadar. Şimdiden hepinize afiyet olsun.







KAYSERİ KATMERİ

MALZEMELER

1 çay kaşığı toz maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet kesme şeker

3 su bardağı Ilık su

Yaklaşık 5-6 su bardağı un

Arasına sürmek için bir paket margarin ya da tereyağı

2 su bardağı tahin

YAPILIŞI: Öncelikle yağı eritip içine tahin ilave ediyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Maya, şeker, tuz ve bir su bardağı ılık suyu kabımıza alıyoruz. Maya eriyince azar azar kontrollü olarak ılık su ve unu ilave edip yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hamur hiç dinlenmeden açmaya başlıyoruz. Ilık yağ, tahin karışımını hamurun her tarafına eşit gezdiriyoruz ve ortadan delip kenarlara doğru rulo halinde sarıyoruz (Yuvarlak olması gerekiyor). Ucundan koparıp gül gibi sarmaya başlıyoruz. İki-üç tur sarınca koparıp bir kaba alıyoruz. Hepsi bitince buzdolabında 10 dakika bekletiyoruz ve un yardımıyla tek tek açarak tavada pişiriyoruz.







MAYASIZ KATMER

MALZEMELER

1 su bardağı ılık su

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

3-3.5 su bardağı un

Arasına ve üzerine sürmek için 50 gram tereyağı ve 4 yemek kaşığı sıvı yağı

YAPILIŞI: Tavada mayasız katmer hamuru için gerekli olan yumurtayı, derin bir kap içerisine kırılıp çırpıyoruz. Üzerine bir su bardağı ılık su ile tuz ilave edip karıştırıyoruz. Daha sonra azar azar un ilave ederek güzelce yoğuruyoruz ve ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde ediyoruz. Yoğrulan hamuru yedi eşit parçaya ayırıyoruz ve yuvarlayarak beze yapıyoruz. Küçük bir tava içerisine 50 gram tereyağı koyup eritiyoruz ve üzerine dört yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip karıştırıyoruz. Bezelerden ilkini, hafif unlu bir zemin üzerinde merdane yardımı ile tabak büyüklüğünde açıyoruz. Açılan hamurun üzerine tereyağlı karışımdan sürüyoruz ve kenardan başlayarak rulo olacak şekilde sarıyoruz. Elde edilen rulonun bir ucunu içe doğru kıvırarak spiral şekil veriyoruz. Üzerlerine temiz bir mutfak bezi örtüyoruz ve bu şekilde 10 dakika dinlendiriyoruz. Dinlendirilen hamurları, tekrar hafif unlu bir zemin üzerinde, merdane yardımı ile çok kalın veya çok ince olmayacak şekilde açıyoruz. Teflon tavayı kızdırıp arkalı önlü pişiriyoruz. Altı kızaran katmeri ters çevirip üzerine fırça yardımı ile yağlı karışımdan sürüyoruz. Piştikten sonra diğer yüzüne de yağ sürüyoruz. Tüm katmerleri aynı şekilde pişiriyoruz.