Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün tatilcilerin yola çıkmadan önce kolaylıkla hazırlayıp yol boyunca tüketebilecekleri, uzun süre bayatlamayan tariflere yer veriyorum.



BAYATLAMAYAN KEK



MALZEMELER

3 yumurta

1.5 su bardağı şeker

1 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı su

1 paket vanilya ve kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay bardağı ceviz içi

3 su bardağından biraz az un

Karbonat

YAPILIŞI: Karıştırma kabına yumurta ve şekeri alıyoruz. Tel çırpıcı ile köpürene kadar 2-3 dakika çırpıyoruz. Bir paket vanilya ekliyoruz. 1 su bardağı yağ da ilave ederek çırpmaya devam ediyoruz. Ardından 2 su bardağı su ekleyip çırpıyoruz. Ceviz içi ve tarçını da ilave edip karıştırıyoruz. Un ilave ederken kabartma tozu ve karbonat ilave ediyoruz. Yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına döküp önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.



BAYATLAMAYAN TUZLU KURABİYE



MALZEMELER

250 gram tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar un



ÜZERİ İÇİN:

1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI: Sıvı yağ ve tereyağını karıştırıyoruz. Sonra diğer malzemeleri ekleyip karıştırıyoruz. En son unu ilave edip kulak memesi kıvamında hamur elde ediyoruz. Fazla yumuşak olmasın çünkü kurabiyelerimiz dağılabilir. İstediğimiz gibi şekil veriyoruz, üstüne yumurta sarısı sürüp susam, çörek otu serpiyoruz. 190 derece fırında pişiriyoruz.



BAYATLAMAYAN POĞAÇA



MALZEMELER

1 su bardağı zeytinyağı/sıvı yağ

2 su bardağı yoğurt

3 paket kabartma tozu

1 adet yumurta (sarısı üzerine)

1 tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

4-5 su bardağı un

İÇ MALZEMESİ:

Beyaz peynir

ÜZERİ İÇİN:

1 yumurta sarısı

Susam

YAPILIŞI: Karıştırma kabına sıvı yağı, yoğurdu, yumurta akını alıp karıştırıyoruz. Biraz un, kabartma tozları, tuz, şeker ve sirke ilave edip tekrar karıştırıyoruz. Kalan unu azar azar ekleyerek yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Hamurdan mandalinadan biraz büyük bezeler kopartıp yuvarlıyoruz ve iç malzemesini koyup kapatıyoruz. Üzerine yumurta sarısı ve susam serperek 200 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz.