İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Ege'nin incisi börülceyi konuk ediyoruz. Bakalım beğenecek misiniz?



BÖRÜLCE BÖREĞİ



MALZEMELER

3 adet kuru yufka

1 çay bardağından biraz daha az ayçiçek yağı

Yarım kilo börülce (diğer adına karnıkara derler)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Soğan (boyutuna ve isteğe göre 1-2)

YAPILIŞI: Börülceler haşlanır. 1 çay bardağı yağ ile önce soğanlar daha sonra da ufalanmış kuru yufkalar 15 dakika karıştırılarak kızartılır. Haşlanan börülceler kızartılmış yufkaların içine ilave edilip, 5 dakika daha karıştırılır. Birer çay kaşığı tuz ve karabiber ilave edilir.



BÖRÜLCE TARATOR



MALZEMELER

500 gr. börülce

6-8 diş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 limon

Tuz

YAPILIŞI: Tencereye suyu koyuyoruz ayıklanmış börülceleri içine atıyoruz. Börülceleri istediğiniz küçüklükte doğrayabilirsiniz ama orijinali büyük olmasıdır. Sarımsakları eziyoruz. Tuz ekleyip karıştırıyoruz. İçine yağı yavaş yavaş ekleyerek sarımsakları yedirerek çırpıyoruz. En son limonu sıkıp karıştırıyoruz. Limon miktarını isteğe göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. 1 çay bardağı su ilave edip tabağa aldığımız börülcenin üzerine döküyoruz.



BÖRÜLCE KÖFTESİ



MALZEMELER

1 su bardağı börülce

1 adet soğan

1 adet domates

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı un

Yarım demet maydanoz

Yarım demet nane

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı acı pul biber

2 çay kaşığı tuz

1.5 su bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI: Börülce, aldığı kadar suyla orta ateşte 1 saat haşlandıktan sonra süzülür. Bir kapta börülce, nane, yumurta, ince kıyılmış maydanoz, rendelenmiş soğan ve domates ile karabiber, kekik, pul biber, tuz, un yoğurularak, harç elde edilir. Bir tavada zeytinyağı kızdırılır. Harçtan 1 yemek kaşığı malzeme alınarak, kızdırılmış zeytinyağına koyulur. Yayvanlaşması için üstüne kaşıkla bastırılır. Pembeleştiğinde altüst edilerek pişirilir ve servis edilir.