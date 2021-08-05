İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Ege'nin incisi börülceyi konuk ediyoruz. Bakalım beğenecek misiniz?
BÖRÜLCE BÖREĞİ
MALZEMELER
3 adet kuru yufka
1 çay bardağından biraz daha az ayçiçek yağı
Yarım kilo börülce (diğer adına karnıkara derler)
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Soğan (boyutuna ve isteğe göre 1-2)
YAPILIŞI: Börülceler haşlanır. 1 çay bardağı yağ ile önce soğanlar daha sonra da ufalanmış kuru yufkalar 15 dakika karıştırılarak kızartılır. Haşlanan börülceler kızartılmış yufkaların içine ilave edilip, 5 dakika daha karıştırılır. Birer çay kaşığı tuz ve karabiber ilave edilir.
BÖRÜLCE TARATOR
MALZEMELER
500 gr. börülce
6-8 diş sarımsak
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 limon
Tuz
YAPILIŞI: Tencereye suyu koyuyoruz ayıklanmış börülceleri içine atıyoruz. Börülceleri istediğiniz küçüklükte doğrayabilirsiniz ama orijinali büyük olmasıdır. Sarımsakları eziyoruz. Tuz ekleyip karıştırıyoruz. İçine yağı yavaş yavaş ekleyerek sarımsakları yedirerek çırpıyoruz. En son limonu sıkıp karıştırıyoruz. Limon miktarını isteğe göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. 1 çay bardağı su ilave edip tabağa aldığımız börülcenin üzerine döküyoruz.
BÖRÜLCE KÖFTESİ
MALZEMELER
1 su bardağı börülce
1 adet soğan
1 adet domates
1 adet yumurta
3 yemek kaşığı un
Yarım demet maydanoz
Yarım demet nane
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı acı pul biber
2 çay kaşığı tuz
1.5 su bardağı zeytinyağı
YAPILIŞI: Börülce, aldığı kadar suyla orta ateşte 1 saat haşlandıktan sonra süzülür. Bir kapta börülce, nane, yumurta, ince kıyılmış maydanoz, rendelenmiş soğan ve domates ile karabiber, kekik, pul biber, tuz, un yoğurularak, harç elde edilir. Bir tavada zeytinyağı kızdırılır. Harçtan 1 yemek kaşığı malzeme alınarak, kızdırılmış zeytinyağına koyulur. Yayvanlaşması için üstüne kaşıkla bastırılır. Pembeleştiğinde altüst edilerek pişirilir ve servis edilir.