Herkese merhaba. Mis gibi kızarmış bir su böreğini kim sevmez ki? İster yufkadan olsun, ister makarnadan olsun pazar sabahları etkilenmeyecek kimse yok diye düşünüyorum.





MAKARNALI SU BÖREĞİ

MALZEMELER

1 paket büyük boy kelebek makarna(haşlanmış)

3 adet yufka

3 adet yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

2.5 su bardağı süt

Tuz

1 büyük kase peynir ve maydanoz karışımı

ÜZERI İÇİN;

1 su bardağı süt

1 adet yumurta



YAPILIŞI: Karıştırma kabımıza 3 adet yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 2.5 su bardağı süt ve tuzunu ilave edip karıştıralım. İç harcı için, 1 büyük kase peynirli maydanozlu harcımızı da ekleyip tekrar karıştıralım. Daha sonra haşlanmış 1 paket kelebek makarnamızı da ilave edip karıştıralım. Yağlı kağıt serili fırın tepsimize 3 adet yufkamız dan birinci yufkamızı kenarlarından taşacak şekilde yerleştirelim. Üzerine hazırladığımız iç harcımızdan yarısını dökerek yayalım.

Üzerine tekrar ikinci yufkayı yerleştirelim. Kalan iç harcımızın hepsini döküp yayalım. Son olarak kalan üçüncü yufkamızı da serip taşan kısımları da katlayalım.

Üzeri için 1 su bardağı süt ve 1 adet yumurta ile hazırladığımız harcımızı yayalım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarıncaya kadar pişirelim.





HAZIR YUFKADAN SU BÖREĞİ

MALZEMELER

6 böreklik yufka

1 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı süt

3 yumurta



İÇ HARCI İÇİN

Bir kase beyaz peynir

Maydanoz

YAPILIŞI: Yumurta, süt ve sıvı yağı büyük bir kapta karıştırın. İlk böreklik yufkamızı tepsiye yerleştiriyoruz.

İkinci yufkamızı birkaç parçaya bölerek karıştırdığımız sütlü karışıma batırıyoruz iyice ve ilk yufkanın üzerine yerleştiriyoruz. İç harcımızdan serpiyoruz ve yine iki yufka daha birkaç parçaya bölerek karışıma batırarak peynirli harcın üzerine yerleştiriyoruz.

Tekrar peynirden serpiyoruz ve geri kalan iki yufkayıda karışıma batırarak tepsiye döşüyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üstü kızarana kadar pişiriyoruz.