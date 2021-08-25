İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, tarihi insanlık kadar eski bir tatlı olan aşureyi yapıyoruz. Malum, aşure zamanı geldi çattı, konu komşu envai çeşit süslemelerle aşurelerini dağıtmaya başladı. Geçtiğimiz sene Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin pekmezli aşure tarifini denedim. O kadar sağlıklı ve lezzetli bir reçete ki sizinle bu sene de paylaşmadan edemedim.



AŞURENİN ORTAYA ÇIKIŞI

Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayının 10'uncu günüdür. İslam kültüründe önemli bir yeri ve kıymeti olan bir gündür. Asırlardır eski gelenek devam ediyor, ocaklarda aşure kaynatılıyor.

Aşure geleneği, asırlar öncesine dayanıyor. Rivayete göre; Nuh Peygamber ve ona inananlar, tufandan kurtulduktan sonra karaya oturan gemilerinde kalan yiyecekleri bir araya toplayıp bir yemek pişirir. Buna da aşure adı verilir. Aşure, Arapça bir kelimedir. 10'uncu manasına gelir. Çok eskiden beri yapılan bu özel lezzet, Osmanlı döneminde sarayda da pişirilir, aşure testisi adı verilen özel kaplarla saray dairelerine ve halka dağıtılırmış. Sayın Emine Erdoğan'ın sözlerine sonuna kadar katılıyorum: "Aşureye vazgeçilmez tadı katan, reçetesindeki gizli sevgi, birlik ve hoşgörü malzemesidir."

Bu güzide tarif için kendisine çok teşekkür ediyor, selam ve saygılarımı gönderiyorum.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



MALZEMELER



2/5 su bardağı aşurelik buğday

1 su bardağı nohut

1 çay bardağı fasulye

1/5 su bardağı kuru üzüm

10 adet kayısı

8 adet kuru incir

Bir tutam kaya tuzu

1 çorba kaşığı gül suyu

4 litre su

1 su bardağı üzüm pekmezi

1 su bardağı tüm fındık

1 çay bardağı kuş üzümü Not: Süslemesi tercihe göre seçilebilir.



YAPILIŞI: Bir gece önceden aşurelik buğday sıcak su ile fasulye ve nohut ise soğuk su ile ıslatılır. Pişirme işleminin yapılacağı gün kuru incir, kuru kayısı sabahtan ıslatılır. Fasulye ve nohut iyice yıkandıktan sonra kaynatılır ve ayrı ayrı haşlanır. Buğday, bir tutam tuz ile dört litre suyun içinde iyice şişip yumuşayana kadar 30 dakika kadar kaynatılır. Kuru üzüm ve kuş üzümü ilave edildikten sonra karışım iyice kendini bırakana kadar pişirilir. Ocaktan almaya yakın kuru kayısı, kuru incir, pekmez, tüm fındık ve gül suyu eklenir. Bir süre kaynatılır. Tezgahta bir süre dinlendikten sonra aşure kaselerine bölünerek soğumaya bırakılır. Soğuma işleminden sonra tercihe göre süsleme işlemi yapılır.