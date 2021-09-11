Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün eylül ayında tezgahlarda yerini alan vitamin deposu, güzide sebzemiz pazıyı konuk ediyoruz. Bazen pazı, bazen ıspanak ile yaptığım bu çıtır böreklere bayılıyorum. Hatta hazırlayıp buzlukta saklıyorum. İstediğim zaman çıkartıp fırınlıyorum. Her seferinde çıtır çıtır kıvamından hiçbir şey kaybetmiyor. Bakalım siz de deneyince beğenecek misiniz?

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilkaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.







PAZILI BORANİ

MALZEMELER

2 bağ pazı

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı mayonez

Sarımsak

Tuz

ÜZERİ İÇİN:

Ceviz

Kırmızı toz biber

Zeytinyağı

YAPILIŞI: Pazıları haşlıyoruz. Bir tavada yemeklik ince doğranmış kuru soğanı iyice kavuruyoruz. Ilıyınca tüm malzemeyi karıştırıyoruz. Zeytinyağında cevizi kavuruyoruz, içine toz biber ilave edip salatanın üzerine gezdiriyoruz.







PAZILI BÖREK

MALZEMELER

İÇ HARCI İÇİN:

Yarım kilo pazı

2 adet yufka

1 su bardağı tulum peyniri

2 adet kuru soğan

Yarım çay kaşığı kuru nane

Yarım çay kaşığı kuru fesleğen

1 tatlı kaşığı tatlı kırmızı toz biber

Zeytinyağı

SOSU İÇİN:

1 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı sirke

2 yemek kaşığı yoğurt

Yarım su bardağından biraz az sıvı yağ

ÜZERİ İÇİN:

1 yumurtanın sarısı

Zeytinyağı

YAPILIŞI: Pazı saplarını kullanmıyoruz, dolayısı ile sadece yaprakları ince ince doğruyoruz. İki adet kuru soğanı doğrayıp zeytinyağında soteliyoruz. İçine ince ince doğradığımız pazıları ilave ediyoruz. Pazılar suyunu salıp çektikten sonra kırmızı toz tatlı biberi serpiyoruz, peynir ve baharatları ilave edip karıştırıyoruz. Yufkanın bir tanesini düz bir zemine serip üzerine sosumuzu sürüyoruz. Diğer yufkayı üzerine kapatıp ilk önce boydan ve enden kesiyoruz, sonra kestiğimiz parçaları üç eşit parçaya bölüyoruz. Harcımızı yufkaların geniş yerlerine koyup sigara böreği gibi sarıyoruz. Üzerine yumurta sarılarını sürüp önceden ısıtılmış 190 derece fırında 35 dakika, üstü kızarana kadar pişiriyoruz.







PAZILI ARPA ŞEHRİYELİ ÇORBA

MALZEMELER

1 su bardağı arpa şehriye

500 gr. yoğurt

4 adet pazı yaprağı

2 çorba kaşığı un

1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek

1 adet yumurta sarısı

7 su bardağı et suyu ya da su

Tuz

Tereyağı

Nane

YAPILIŞI: Öncelikle yoğurt, un ve yumurta sarısını bir tencereye alıyoruz. Üzerine suyu ilave edip çırpıyoruz ve kaynatıyoruz. Daha sonra içine haşlanmış yeşil mercimeği ilave ediyoruz. Mercimekler yumuşayınca arpa şehriyeyi ve ince ince doğranmış pazı yapraklarını ilave ediyoruz. Hepsi yumuşayana kadar pişiriyoruz. Ayrı bir tavada tereyağı ve naneyi ısıtıp çorbaya ilave ediyoruz.