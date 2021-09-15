Çikolata hiç kuşkusuz dünyanın en sevilen yiyeceklerinden biridir. Var oluşu milattan önceki çağlara dayanan çikolata, her dönemde en popüler yiyecekler arasında yer almıştır. Verdiği mutluluk hissi sayesinde en depresif, en bunalımlı anlarda en yakın arkadaşımız olmuştur. Ben de bugün çikolata tutkunlarını mutlu edecek üç tarif hazırladım. Deneyin pişman olmayacaksınız. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilkaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile…



ÇİKOLATALI HİNDİSTAN CEVİZİ TOPLARI



MALZEMELER

1 poşet krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

Alabildiği kadar hindistan cevizi (200 gr. )

İÇİ İÇİN:

İsteğe göre biraz fındık, badem veya çam fıstığı

ÜZERİ İÇİN:

250 gr. sütlü sade çikolata

3 tatlı kaşığı sıvı yağı

YAPILIŞI: Sütü ve krem şantiyi katılaşana kadar çırpıyoruz. Katılaşan krem şantinin üzerine azar azar Hindistan cevizi ilave ediyoruz. Ele yapışmayacak yumuşak kıvama geldiğinde buzdolabına kaldırıp yarım saat kadar dinlendiriyoruz. Dinlenen harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp isteğe göre içine fındık veya fıstık koyup elimizle yuvarlıyoruz ve yeniden buzdolabına koyuyoruz. Sütlü çikolatayı benmari usulü eritiyoruz, sıvı yağ koyup karıştırıyoruz. Hindistan cevizi toplarını çikolataya bulayıp buzdolabında donana kadar dinlendiriyoruz.



FINDIKLI ÇİKOLATA



MALZEMELER

1 paket kakaolu bisküvi

2 yemek kaşığı kahvaltılık çikolata

15 adet fındık

4 yemek kaşığı kırık fındık

1 paket çikolata (80 gr.)

YAPILIŞI: Bisküvileri robotta un gibi olana kadar çekiyoruz, içine kahvaltılık çikolata ilave edip tekrar robotta çekiyoruz. Hamur kıvamına gelince ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyoruz. İçine bir bütün fındık koyup yuvarlıyoruz. Hamur toplarının donması için yaklaşık 15 dakika kadar buzluğa kaldırıyoruz. Bu arada benmari usulü erittiğimiz çikolataya kırık fındıkları ilave edip karıştırıyoruz. Hafif donan bisküvileri buzluktan çıkarıp tek tek çikolataya batırıyoruz. Yağlı kağıt serili bir tepsiye diziyoruz, çikolatanın donması için tekrar buzdolabına kaldırıyoruz.



İZMİR BOMBASI



MALZEMELER

100 gr. oda ısısında tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı pudra şekeri

1 çay kaşığı kabartma tuzu

2.5 su bardağı un

İÇİ İÇİN:

Kakaolu fındık kreması

YAPILIŞI: Öncelikle yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye birer kaşık kakaolu fındık kreması koyup derin dondurucuya koyuyoruz. Hamurunu yapmak için; tereyağı, sıvı yağ ve yoğurdu iyice çırpıyoruz, pudra şekeri, kabartma tozu ve unu yavaş yavaş ekleyip ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. Üzerini streç filmle kaplayıp 15-20 dakika buzdolabında dinlendiriyoruz. Hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyoruz, hepsini düz bir zeminde incecik açıyoruz. Ortalarına dondurucudan çıkardığımız kakaolu kremadan koyup bohça gibi kapatıyoruz. Üste gelen fazla hamuru kesip yuvarlıyoruz. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştiriyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstü hafif pembeleşene kadar pişiriyoruz.