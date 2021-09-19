Herkese merhaba. Bugün sizlere pazar akşamı sofranızı süsleyecek alternatif meze ve ara sıcak tarifi hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



TAHİNLİ KÖZ PATLICAN



MALZEMELER

2 adet közlenmiş bostan patlıcanı

7 yemek kaşığı tahin

7 yemek kaşığı süzme yoğurt

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş ezilmiş sarımsak

1 adet limonun suyu

Tuz

Karabiber

İnce kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI: Patlıcanı temizleyip, ince bir şekilde kıyıyoruz. Bütün malzemeleri bir araya getirip, iyice karıştırıyoruz. Servis tabağına alıp, üzerine sızma zeytinyağı gezdiriyoruz.



MANTAR DOLMASI



MALZEMELER

Yarım kilo mantar

Tereyağı

1 su bardağı taze kaşar peyniri rendesi

2 dilim çekilmiş bayat ekmek

Yarım çay bardağı süt

Yarım demet maydanoz

Kırmızı pul biber

Tuz

YAPILIŞI: Mantarları yıkayıp saplarını çıkartıyoruz. Ortalarına bir çay kaşığı tereyağı koyuyoruz. Tepsiye dizip 180 derecede hafif yumuşayana kadar pişiriyoruz. Ekmeklerin iç kısmını rondodan geçiriyoruz. Peyniri rendenin ince bölümüyle rendeliyoruz. Ekmek içini, peyniri, küçük doğradığımız maydanozu, sütü, tuzu, biberi bir arada karıştırıyoruz. Mantarların içine peynirli karışımdan dolduruyoruz. Peynirler eriyene kadar fırında pişirmeye devam ediyoruz.



AVOKADO EZMESİ



MALZEMELER

2 adet olgunlaşmış avokado

1 limon

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı kekik

Yarım çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

İsteğe göre sarımsak

Maydanoz

YAPILIŞI: Avokadoyu ortadan ikiye ayırıp çekirdeğini alıyoruz ve bir kaşık yardımıyla içlerini çıkarıyoruz. Bir çatal ile ezerek ya da rondodan geçirerek püre haline getiriyoruz. Üzerine limon suyu, kekik, nane, pul biber, tuz ekleyerek karıştırıyoruz.