Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün çay saati için özel lezzetler hazırladım size. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



BEYAZ ÇİKOLATALI BROWNIE



MALZEMELER

3 adet yumurta (oda ısısında)

1 su bardağı esmer şeker

Yarım su bardağı un

1 vanilya

2 tatlı kaşığı kakao

200 gr. tereyağı

80 gramlık 2 paket bitter çikolata

80 gr. beyaz çikolata

YAPILIŞI: Yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpıyoruz. Tavada yağı eritip bitter çikolatayı ekliyoruz ve iyice erimesini sağlıyoruz. Eriyen çikolatayı yumurtalı harca yavaş yavaş karıştırarak döküyoruz. İyice karıştırdıktan sonra kakao, un, vanilyayı ekleyip spatula yardımıyla harca yediriyoruz. Daha sonra fırını 180 derece fansız ayarda ısıtıyoruz. Tepsiye yağlı kağıt serip harcın yarısını döküyoruz ve arasına beyaz çikolata dilimlerini rastgele serpiştiriyoruz. Üzerine malzemenin devamını döküyoruz. Fırında 20- 25 dakika pişiriyoruz.



SİRKELİ TUZLU KURABİYE



MALZEMELER

125 gram margarin

1 yumurta akı

1 çay bardağı sıvı yağı

2 yemek kaşığı sirke

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı mahlep

3 su bardağından biraz az un

ÜZERİNE:

Ayırdığımız yumurta sarısı

Çörekotu

Susam

Haşhaş

YAPILIŞI: Yoğurma kabına un dışındaki malzemeleri ekleyip karıştıralım. Üzerine unu azar azar ekleyip yumuşak ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. İstediğimiz şekli verelim. Ardından yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizelim. Üzerine yumurta sarısı sürüp kürdanla çizikler attıktan sonra çörekotu, susam, haşhaş serpelim. 180 derece ısınmış fırında kontrollü pişirelim.



MEYVELİ KEK



MALZEMELER

MEYVELİ KISIM İÇİN:

1 adet büyük şeftali

1 nektarin

5 adet kırmızı erik

Yarım çay bardağı şeker

1 yemek kaşığı nişasta

KEK KISMI İÇİN:

2 adet yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

1 buçuk su bardağı süt

1 su bardağı şeker

2,5 su bardağı un

1 limon rendesi

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

YAPILIŞI: Kek kısmı için yumurta ve şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpalım. Sıvı yağ ve süt ekleyip karıştıralım. Kalan malzemeyi ekleyip homojen bir hamur elde edelim. Meyveleri küçük doğrayıp şeker ve nişasta ile suyunu çekene kadar pişirelim. Meyveleri kek hamurunun üzerine yayalım. 180 derecede pişirelim.