İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, tezgahlarda sıkça gördüğümüz palamut balığının pişirilme yöntemlerine yer veriyorum. Palamut sezonu boyunca tezgahlar bu balıkla dolup taşıyor. Palamut avı ağustos ayında başlıyor, şubat ortalarına kadar devam ediyor. Önce vanoz ve çingene palamudu, eylül sonrası da diğer palamut çeşitleri tezgahlardaki yerini alıyor. Pek çok palamut türü var. Palamut türlerini; palamut vanozu, çingene palamudu, kestane palamudu, zindandelen, torik, sivri altıparmak ve piçuta olarak sayabiliriz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



FIRINDA PALAMUT



MALZEMELER

4 adet iri palamut fileto

3 adet orta boy domates

2 adet orta boy kuru soğan

2 adet dilimlenmiş limon

Bir miktar zeytinyağı

3 adet acı sivri biber

Yeteri kadar tuz

Bir miktar karabiber

YAPILIŞI: Domatesleri, kuru soğanları, limonları dilim dilim kesiyoruz. Biberleri ortadan ikiye uzunlamasına bölüyoruz. Büyük bir fırın tepsisine ilk olarak domatesleri ve soğanları diziyoruz. Daha sonra üzerlerine palamutları yerleştiriyoruz. Palamutları dizmeden önce zeytinyağı ve tuz ile iyice harmanlıyoruz. Üzerlerine limon ve biberleri diziyoruz. Biraz tuz, biraz karabiber ekiyoruz. Son aşamada üstlerine zeytinyağı gezdiriyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında iyice kızarana kadar pişiriyoruz.



TARHANALI PALAMUT



MALZEMELER

1 adet palamut

3 yemek kaşığı tarhana

1 tatlı kaşığı tuz

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI: Palamutları takoz olarak dilimletiyoruz. Yıkayıp süzülmeye bırakıyoruz. Süzülen balık dilimlerinin her iki tarafını da tuzluyoruz. Yağı, yapışmaz yüzeyli bir teflon tavaya koyup kızdırıyoruz. Balık dilimlerini tarhanaya bulayıp her iki tarafını kızarana kadar pişiriyoruz.



SEBZELİ PALAMUT



MALZEMELER

1 kg. dilimlenmiş palamut

2 adet patates

4 adet yeşil biber

2 adet kuru soğan

2 adet domates

3-4 diş sarımsak

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet limon

Tuz

YAPILIŞI: Patatesleri soyup dilimliyoruz. Tencerenin altına yuvarlak dilimlenmiş patatesleri diziyoruz. Üstüne dilimlenmiş palamutları, palamutların üstüne jülyen doğranmış yeşil biberleri yerleştiriyoruz. Halka dilimlediğimiz soğanları ve sarımsakları da dizdikten sonra üstüne yine halka halka doğradığımız domatesleri, kabuklarıyla birlikte yarım santimetre kalınlığında dilimlediğimiz ve çekirdeklerini çıkardığımız limonu koyuyoruz. Defne yaprağı ve tuz ekleyip üzerine zeytinyağı gezdirip kısık ateşte bir saat pişiriyoruz.