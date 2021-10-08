İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Diyarbakır'a misafir oluyoruz. Dillere destan bu lezzetleri umarım beğenirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



MEFTUNE



MALZEMELER

Yarım kilo göğüs bölümünden koyun eti

2 kilo patlıcan

Yarım kilo domates

1 çay kaşığı kırmızıbiber

1 çay kaşığı karabiber

1 çorba kaşığı tuz

Yarım demet maydanoz

2 diş sarımsak

4 adet sivri biber

2 adet limon

2 su bardağı su



YAPILIŞI: Et küçük parçalara ayrılır. Kırmızıbiber, karabiber ve tuzla birlikte iyice karıştırılarak ovulur. Etler tencerenin dibine yerleştirildikten sonra üstüne patlıcanlar konur. Domatesler küçük küçük doğranarak, patlıcanların üzerine yayılır. Onların üzerine de sivri biberler yerleştirilir. En üste ince ince kıyılmış maydanoz serpildikten sonra iki bardak su katılır ve tencere hafif bir ateşe oturtulur. Yemek, suyunu çekinceye kadar pişirilir. Ateşten indirilince tabaklara yerleştirilir. İki diş ezilmiş sarımsakla 1.5 limonun suyu iyice karıştırılarak tabakların üzerine azar azar döküldükten sonra servis yapılır.



LEBENİ ÇORBASI



MALZEMELER

3 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

4 su badağı su

1 su bardağı yarma

3 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çorba kaşığı nane

Tuz

YAPILIŞI: Yoğurt ve yumurtayı, tuzu ekleyerek iyice çırpın. Dört su bardağı suyu ilave edip karıştırın. Orta ateşte karıştırarak pişirin. Buğdayı yıkayıp yoğurtlu karışıma ekleyin. Buğday yumuşayıncaya kadar pişirin. İkinci tavada sıvı yağı kızdırıp naneyi kavurun. Çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.



DİYARBAKIR ÇÖREĞİ



MALZEMELER

1 su bardağı ılık süt

Yarım tatlı kaşığı tuz

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı tereyağı

5 bardak un

1 çorba kaşığı toz şeker

1 bardak erimiş tereyağı

Yarım çorba kaşığı çörek otu

Yarım paket yaş maya

Yarım çorba kaşığı mahlep

YAPILIŞI: Mayamızı ılık sütte eritiyoruz. Tüm hamur malzemelerini yoğuruyoruz. Hamurumuzun üzerine temiz bez örtüyoruz. Ilık ortamda bir saat mayalanması için bekletiyoruz. Fırını ısıtıyoruz. Hamurdan ince çubuklar yapıp sarıyoruz. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyoruz. İsteğe göre susam veya çörek otu serpiyoruz. Isıttığımız fırına atıp üzerleri pembeleşinceye kadar pişiriyoruz.