Diyet yaparken en çok aranan şeyler tatlılardır, öyle değil mi? Yoksa bir ben miyim böyle düşünen? Sadece diyet yapanlar için değil, sağlığına dikkat edenler için de gecenin geç saatlerinde tatlı yemek doğru değildir. Buna çözüm olarak içinde şeker bulunmayan yulaflı diyet kurabiyeyi deneyebilirsiniz. Şekersiz diye lezzetsiz sanmayın. İçindeki muzun, cevizin verdiği lezzetle şekere ihtiyaç kalmıyor. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



YER FISTIKLI FİT KURABİYE



MALZEMELER

1 çay bardağı çiğ fındık

1 çay bardağı yer fıstığı

1 yemek kaşığı ay çekirdeği içi

1 yemek kaşığı çekirdeksiz siyah kuru üzüm

1 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı yulaf ezmesi

2 adet muz

1 yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi

YAPILIŞI: Bir tavaya fıstık, fındık, yulaf ezmesi ve ay çekirdeği içini ekleyip 10 dakika boyunca ara ara karıştırarak kavurun. Ardından üzüm ve tarçını ekleyerek ocağın altını kapatın. Geniş bir kapta muzları çatalla ezin. Üzerine kavrulan malzemeleri ve fıstık ezmesini ekleyerek bir spatula yardımıyla karıştırın. Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Kurabiye harcından birer yemek kaşığı dolusu alın ve tepsiye koyun. Üzerlerini hafifçe bastırın. Önceden ısıtılmış 185 derecelik fırında pişirin.



HURMALI YULAFLI KURABİYE



MALZEMELER

1 su bardağı yulaf ezmesi

1 adet yumurta akı

Yarım çay bardağı ceviz

Yarım çay bardağı kuru üzüm

6 adet hurma

1 adet kuru incir

1 çay kaşığı kabartma tozu

YAPILIŞI:Yumurtanın akını biraz çırpıp kıvam almasını sağlıyoruz. Ardından yulaf ve diğer malzemeleri ekliyoruz. Bütün malzemeyi karıştırın, elinize yapışmadan şekil verebileceğiniz kıvama gelince, yağlı kağıt serilmiş tepsiye koyup önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.



KEÇİBOYNUZLU KURABİYE



MALZEMELER

1 adet yumurta sarısı

3 yemek kaşığı erimiş tereyağı

2 yemek kaşığı keçiboynuzu kreması

4 yemek kaşığı pekmez

4 yemek kaşığı bal

1.5 su bardağı yulaf unu

1 yemek kaşığı kakao

1 çay kaşığı karbonat

3-4 damla limon

YAPILIŞI: Yumurta sarısı, keçiboynuzu kreması, pekmez, bal, tereyağı ve vanilyayı çırpın. Eleyerek unu, kakaoyu, karbonatı ve limon suyunu ekleyip karıştırın. Hamuru kaşık yardımıyla streç filme aktarıp sarın. Buzlukta 30 dakika bekletin. Kaşıkla hamurdan parçalar alıp, hafif ıslak elinizle top şekli verin. 180 derecede (alt-üst ayarda) 15 dakika pişirin.