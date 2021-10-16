Herkese merhaba, soğuk ve yağmurlu sonbahar günlerinde içinizi ısıtacak bir menü ile karşınızdayım...



ÇAYLI CEVİZLİ KEK



MALZEMELER

3 adet yumurta

1.5 su bardağı şeker

1 su bardağı demlenmiş çay

1 su bardağı sıvı yağ

2.5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 su bardağı kırık ceviz



YAPILIŞI: Yumurta ve şekeri üç dakika mikserle çırpıyoruz. Yağ, çay ve cevizleri ekleyerek karıştırıyoruz. Unu, kabartma tozunu ve vanilyayı, karışıma ekleyerek yumuşak kıvamlı kek hamuru elde ediyoruz. Kek kalıbının dibini yağlıyoruz. Hamuru dökerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz.



ACILI TAVUK KANATLARI



MALZEMELER

1 kg. tavuk kanat

1/2 çay bardağı zeytinyağı

2-3 yemek kaşığı acı biber sosu

1 adet küçük soğan

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Tuz

Karabiber

1 yemek kaşığı bal

YAPILIŞI: Sarımsak ve soğanı küçük küçük doğrayıp br kaseye alıyoruz. Üzerine zeytinyağı, bal, acı biber sosu, tuz, karabiber ve kırmızı biber ilave edip karıştırıyoruz. Bu sosa, tavuk kanatlarını ekleyip iyice karıştırıyoruz, bir saklama kabına koyup buzdolabında dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlenen tavukları fırının ızgara bölümünde pişiyoruz.



EV YAPIMI PATATES KIZARTMASI



MALZEMELER

2 adet orta boy patates

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı soğan tozu

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI: Patateslerin kabuklarını soyuyoruz ve mümkün olduğunca ince dilimliyoruz. Suyun içinde bekleterek nişastasının çıkmasını sağlıyoruz. Bu işlemi iki kere tekrarlarsak, patatesler daha çıtır olur. Patatesleri sudan çıkartıp kuruluyoruz. Bir kasede sıvı yağ, tuz ve soğan tozunu karıştırıyoruz. Patatesleri önlü arkalı bu karışıma buluyoruz. Önceden ısıttığımız 170 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Fırının kapağını açıyoruz, patatesleri tek tek ters çevirip tekrar fırınlıyoruz. Çıtır çıtır olunca patates cipsimiz hazır olmuş demektir.