Sabah İl Buluşmaları etkinliği kapsamında, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Karagöz ile Hacivat'ın memleketi Bursa'ya konuk oluyoruz... İlk bakışta direkt Osmanlı lezzetlerinin hakim olduğunu gözlemlesem de, Bursa mutfağını biraz inceleyince göçmen etkisini hemen fark ettim. Bursa'ya özgü en meşhur sokak lezzetlerini, bizzat yerlerinde tadıp değerlendirdikten sonra sizlerle paylaşıyorum..



PİDELİ KÖFTE



MALZEMELER

400 gr. kıyma

1 büyük soğan

Çay kaşığının ucuyla karbonat

2 yemek kaşığı galeta unu

1 çay kaşığı karabiber ve kimyon

Yeteri kadar tuz



SERVİS İÇİN:

2 adet tırnak pide

SOSU İÇİN:

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı kimyon

Karabiber

Pul biber

1 çay kaşığı tuz

Yeteri kadar sıcak su

ÜZERİ İÇİN:

3 yemek kaşığı tereyağı

SÜSLEMEK İÇİN:

1 adet domates

2 adet biber

1 kâse yoğurt

YAPILIŞI: Öncelikle köftemiz için soğanı rendeleyip, hafif suyunu sıkıyoruz ve kalan diğer malzemeleri karıştırıp yoğuruyoruz. Elde ettiğimiz köfteyi istediğimiz boyutta, elimizin içinde yuvarlak ve hafif yassı olacak şekile getirip, dolapta 1-2 saat boyunca dinlendiriyoruz. Sonra dinlenen köftelerimizi tavada arkalı önlü kızartıyoruz. Köfteler kızarırken, tırnak pideleri küp küp olacak şekilde doğradıktan sonra servis tabağına alıyoruz. Kızaran köfteleri doğramış olduğumuz pidelerin üzerine dizip, sos malzemelerini hazırlıyoruz. Sos malzemesi için sıvı yağ ve salçayı birkaç dakika kavurup, baharatlarını ve tuzunu ekliyoruz ve su ilavesi ile kaynatıyoruz. 3-4 dakika sosumuzu kaynatıp, altını kapatıyoruz ve köftelerimizin üzerine gezdiriyoruz. Tereyağını ocakta kızdırıp üzerine gezdiriyoruz. Servis yaparken yoğurt, közlenmiş veya kızarmış domates ile süsleyerek sunum yapabilirsiniz. Afiyet olsun.



SÜT HELVASI



MALZEMELER

100 gr. tereyağı

1 su bardağı un

1 litre süt

1 yumurta sarısı

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya

YAPILIŞI: Sütün yarısını tencereye alıyoruz ve şekeri ekliyoruz. Şekerleri eritip ocaktan alıyoruz. Kalan sütü ve yumurta sarısını üzerine ekleyerek soğumaya bırakıyoruz. Tereyağını tavada erittikten sonra unu ekliyoruz, hafif pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Daha sonra kavurduğumuz unu yavaş yavaş süte ekliyoruz. Kıvama geldikten sonra vanilyayı ekleyip, çok pişirmeden ocaktan alıyoruz. Küçük bir cam kaba helvayı döküyoruz. Fırının ısısını sadece üst kısıma veriyoruz ve 200 derecede 20 dakika pişiriyoruz.



MURADİYE ÇORBASI



MALZEMELER

1 parça tavuk göğsü

1 adet kabak

1 adet havuç

2 yemek kaşığı arpa şehriye

3 yemek kaşığı sıvı yağ

5 su bardağı su

Tuz, karabiber

1 adet et bulyon (isteğe göre)

Terbiyesi için:

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı un

Yarım çay bardağı su

Üzeri için:

1 yemek kaşığı tereyağ

1 tatlı kaşığı nane

YAPILIŞI: Tavuk etini, kabak ve havucu küçük küçük küp şeklinde doğrayın. Tencereye sıvı yağı koyup, önce etleri iyice pişirin sonra kabak ve havuçları ekleyip 5 dakika kavurun. Üzerine 5 su bardağı sıcak su ekleyip, kabak ve havuçlar az pişene kadar kaynatın. Üzerine arpa şehriyeyi ilave edip şehriyeler şişene kadar kaynatın. Yoğurt ve unu karıştırıp yarım çay bardağı su ile açın. Kaynayan çorba suyundan 1 kepçe alıp yoğurda karıştırın, bunu yapmamızın sebebi yoğurdu ilave edince kesilmemesi içindir. Yoğurdu çorbaya ilave edip karıştırın ve 1-2 dakika daha kaynatıp tuz ve karabiberini ekleyin. İsteğe göre et bulyonu da ekleyin. Eğer bulyon koyarsanız, tuzunu az ilave edin. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın. Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağlı naneyi yakıp çorbanın üzerine dökün.