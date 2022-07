Atv’den büyük proje: İstanbul’un fethi film oluyor

Osmanlı İmparatorluğu’nun en büyük padişahı olan Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethini anlatan televizyon filmi için hazırlıklar başladı. Güçlü oyuncu kadrosu ve anlatımıyla dikkat çeken ‘Fatih Sultan Mehmed’ adlı filmin çekimleri atv yapımcılığında 20 Temmuz’da

Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul Fethi'ni anlatan televizyon filminde rol alan oyuncular, bayramdan hemen önce Turkuvaz Medya Binası'nda gerçekleşen okuma provasında bir araya geldi. Can Sipahi'nin Fatih'i canlandıracağı filmin oyuncu kadrosu da kalabalık. Murat Kaman'ın senaryosunu yazdığı, Ekrem Arslan'ın yönettiği filmde; Orhan Kılıç, Caner Kurtaran, Emin Gürsoy, Bülent Alkış, Adnan Biricik, Turgay Tanülkü, Kemal Denizci, Öner Ateş, Osman Karakoç, Burak Çimen, Ahmet Mark Sömers, Cengiz Ergezer, Tevfik Erman Kutlu, Mustafa Murat Yatman, Harun Dağaşan, Kamil Özkaynak, Serkan Melikoğlu rol alıyor. Atv yapımcılığında hayata geçirilecek olan 'Fatih Sultan Mehmed' adlı filmin çekimleri, 20 Temmuz'da başlayacak. Yönetmen Ekrem Arslan, "Fetihten çok Fatih'i ana eksene aldık. Fatih'in sadece cengaverliğini değil bilgisini entelektüel kimliğini, şairliğini yansıtmaya çalışıyoruz. Atv'nin böyle önemli bir projeyi sahiplenmesi büyük bir cesaret örneği" dedi.







'PROJEYİ İLK DUYDUĞUMDA ÇOK HEYECANLANDIM

FİLMDE Fatih karakterine hayat verecek olan, daha önce ise Payitaht Abdülhamid dizisinde şehzadeyi canlandıran Can Sipahi, yeni rolü için oldukça heyecanlı. Genç oyuncu rolüyle ilgili şöyle konuştu: "Fatih, çağ değiştiren bir sultan. İlk duyduğumda 10 dakika kendime gelmeye çalıştım. Çok önemli, çok zor, çok ciddi hazırlık isteyen bir rol. Fatih Sultan Mehmed'le ilgili hemen okumalar yapmaya, belgeseller seyretmeye başladım. Fizik olarak kendimi daha da geliştireceğim. Savaş sahneleri için at binme ve kılıç kullanma eğitiminden geçeceğiz. Kariyerimin şu ana kadarki en önemli işi olacağını düşünüyorum."







'FETİH, BİR SATRANÇ MASASINDA ELE ALINIYOR'

TV filminde deneyimli oyuncu Adnan Biricik, Aşık Paşazade rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Biricik; rolünü şöyle anlattı: "Senaryoyu ilk okuduğumda çok etkilendim. Tüylerim diken diken oldu. İstanbul'un fethi bir satranç masasında ele alınıyor. Osmanlı tarihini ilk yazan Aşık Paşazade gibi çok önemli bir tarihçinin satranç masasında bu fethi şehzadelere anlatması, bir yandan da geriye dönüşlerle fetih heyecanının aksiyonunu yaşatması çok hoşuma gitti. Filmde savaşın sadece kaba kuvvet olmadığını, zekanın çok önemli rol oynadığını, Fatih'in üstün dehasını göreceğiz."







'AKŞEMSEDDİN'İ İNCİTMEDEN OYNAYACAĞIM'

FİLMDE Akşemseddin rolünü canlandıracak olan Emin Gürsoy, "Bana 20 senedir yükü ağır roller geliyor. Benim kaderim galiba, Akşemseddin'in de yükü ağır. Bunu taşıyabilecek olmanın, o ruhu kavramanın telaşı ve heyecanı var üzerimde" diyerek ekledi: "Fatih, Akşemseddin'e inanmasa yanına gelir mi? O yüzden Akşemseddin'in birçok yönden çok inandırıcı olması gerekiyor. Akşemseddin'i incitmeden yansıtmak istiyorum. Çocukluğumdan beri at binerim. Silah ve kılıç kullanırım. Sarıteke'liyim, yörüğüm. 15 yaşına kadar keçi çobanlığı yapmış adamım. Buradan bakıp beni artist sanıyorlar ama ben 20 sene önce çobandım. 54 yaşındayım, düvenle harman kaldırmış adamım. Ellerim hâlâ nasır."







YAVUZ FİLMİ DE GELİYOR

ATV Belgeseller Koordinatörü Murat Gener, "Yerli ve milli değerlerine sahip çıkan Turkuvaz Medya'nın kendi gücünü kullanarak böyle bir projeyi hayata geçirmesi sektöre örnek olacak" diyerek ekledi: "Fatih Sultan Mehmed Han'ın filmini yapmak bizim boynumuzun borcuydu. Bunu bir seri olarak düşündük. Eş zamanlı olarak bir taraftan da Yavuz Sultan Selim projesine çalışıyoruz. Onu da film yapacağız."