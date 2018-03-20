Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mert Vidinli > Jöleli, fiyakalı halini geride bırakan Arda
MERT VİDİNLİ
20 Mart 2018, Salı MERT VİDİNLİ

Jöleli, fiyakalı halini geride bırakan Arda

Yerli Jamie Oliver'ımız ile bir dönem çok yakındık. Çok çalışır, mekanları arasında mekik dokur, TV programı için çekim yapar, bisikletine biner disiplin patlaması yaşardı. Arda'nın örnek alınası bir iş yaşamı vardı; gece hayatında görünmez, eller havaya takılmazdı çünkü kafası hep işle doluydu. Yan yana geldiğimizde mevzu hep yeni projelere bağlanırdı. Arda önce uzun bir seyahate çıktı; saçına, sakalına aklar düşmüş, o efendi çocuk halinden eser kalmadı, ruhu özgürleşti adeta. Kendi tabiriyle 'jöleli fiyakalı hali'nden uzaklaşmıştı; yüzlerce kilometre yürüyerek, dağ taş tırmanarak Patagonya'yı keşfetmeye, Perito Moreno buzullarından fotoğraflar paylaşmaya başladı. Sonra İstanbul'a döndü. Bebek'teki popüler bir mekanda videolarını gördüm; eline mikrofonu almış sahnede şarkı söylüyor, dans ediyordu. Şaşırdım ama çok da hoşuma gitti. Belli ki başka bir kafaya geçiş yapmış, özgürleşmiş, çalışkanlığının yanına başka keyifler ve zevkler eklemiş. Bu Arda'yı çok sevdim; bu aralar ben de onunla aynı evreden geçiyorum. Siz de hafifleyin; rekabetten ve kazanma hırsından uzaklaşın.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN