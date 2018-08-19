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MERT VİDİNLİ
19 Ağustos 2018, Pazar MERT VİDİNLİ

Yazın favorisi karpuzlu mantı

İlk duyduğunuzda kulağınıza garip gelebilir ancak ünlü İtalyan şef Carlo Bernardini, tezatlıkları bir araya getirerek karpuzlu mantı gibi damak çatlatan lezzetler yaratıyor.
Çeşme'deki Momo Beach'ten söz ediyorum.
Etnik bir dekorasyona sahip olan mekanın sahibi, 1986 doğumlu Burak Beşer... Her detayla bire bir ilgileniyor.
En büyük destekçisi ise kız arkadaşı Ece Akbulut... Ece de bu işlerle meşgul;
Alaçatı'daki Kurabiye Otel ve Dondurmino'nun sahibesi...
İki güzel ruh bir araya gelince mekan da çok cool olmuş. Momo Beach çok patlayınca, rezervasyon konusunda çok eleştiri almışlar. Diğer mekanlar gibi kapasitelerinin üstüne çıkmak istemiyorlar. Haklılar da; diğer plajlar insanları balık istifi gibi doldururken, burası daha konforlu...
Rahatsız olmadan güneşlenebiliyorsun.
Carlo'nun mönüsü de oldukça iddialı. Burak, İstanbul ve Londra'da yeni mekanlar açmak için hazırlık yapıyor. Heyecanla bekliyoruz.

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