Kennedy Uzay Merkezi’nde 24 saat

Birçoğumuzun çocukluk hayalidir astronot olmak, uzaya gitmek... Benim de hayallerimde kalsa da bu isteğim, artık bu sıra dışı deneyime sahip olanların yaşadıklarını dinlediğim 24 saatim var anılarımda. Florida'dayım... Hem de Neil Armstrong'un devre arkadaşları astronot Charles Duke ve Thomas Stafford ile beraber. NASA'yı ziyaret edip John Kennedy Uzay Merkezi'ni keşfediyoruz. Paha biçilemez bir deneyim. Üsse, sıkı güvenlik önlemlerinden geçerek giriyorsunuz. Etrafınızda duran uzay mekikleri ile fotoğraf çekmek için adeta açı manyaklığı yaşıyorsunuz. Arkamda NASA logosu görünsün, kadraja uzay mekiği sığsın derken onlarca fotoğraf... 30 derecenin altında hızlandırılmış bir eğitiminden geçiyorsunuz adeta. Etrafımda her ülkenin bir başka ünlü ismi var. Bir ara arkamda Chiara Ferragni'yi görüyorum, o da Instagram'ına kare peşinde.

Bu arada interaktif şovlarla beslenerek görsel şölene dönen davetin yemek masaları da uzay mekiğinin yanı başındaydı.

Omega'nın, insanlığın Ay'a ayak basışının 50'nci yılını kutlamak için organize ettiği etkinliğin evsahibi ise markanın 2007'den beri yüzü olan Hollywood yıldızı George Clooney.

Uzay konulu sohbetlerde hep merak konusudur: Neden Omega ayda takılan ilk saat olma unvanına sahip? NASA, o yıllarda dört saat markasından ürün istemiş ama ne için kullanılacağını söylememiş. Saatler belirli testlere tabi tutulmuş, bu testleri geçen bir tek Omega olmuş. Marka, 50 yıldır NASA'nın resmi uzay saati olma unvanına sahip. Ve saat meraklılarının karşısında bu özel yıl için tasarlanmış yeni Speedmaster var. Markanın CEO'su Raynald Aeschlimann'ın kolunda 18 ayar altından tasarlanmış Moonshine modelini görünce "Bu model, saat tutkunlarının yeni vazgeçilmezi olacak" dedim.



FLORİDA'DA NELER OLUYOR?

* Şehirde her yer Disney'e ait! Tema parklarının uçsuz bucaksız eğlence anlayışının çılgın versiyonu var burada. Yeme, içme, eğlence ve alışveriş aynı çatı altında.

* Çalışanların yaş ortalaması 65 ve yukarı. Şehrin gençlere yönelik sağladığı imkanları düşünürsek çalışanların yaşlarının büyük olması oldukça ilginç. Neredesiniz gençler?

* Universal City Walk ve Downtown, akşam gezilip görülmesi gereken yerler listenizin başında olsun. Gece hayatı oldukça hareketli.

* Eğer alışveriş çılgınlığınız varsa, ünlü markaların outletleri burada. Vitrinden bakıp iç geçirdiğiniz her şey çok uygun fiyata sizin olabilir.

* Bölgedeki oteller biraz Antalya'daki golf otellerini hatırlatıyor.

* Tematik partiler çok var. Özellikle kovboy temalı partilerden birine denk gelirseniz kostüm kiralayıp bir tanesine gidin.