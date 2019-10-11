Otelde kaybolan 500 bin liralık saat nerede?

Lüks otomobillere düşkünlüğüyle tanınan bir iş adamı, İstanbul’daki otellerden birine gidiyor. Bir gece konakladığı otelin SPA’sında keyif çatıyor. Sonra çıkıp evine gidiyor. Fakat eve geldiğinde, 500 bin liralık saatinin kolunda olmadığını fark ediyor! Panikle otele telefon ediyor. İş adamı, servet değerindeki saatini bornozunun cebinde unuttuğunu söylüyor. Yıkamaya giden bornozlar aranıyor, çalışanlar sorgulanıyor ama saat yok! Hem saat gidiyor, hem de adamın eşi ‘Otele çapkınlığa mı gittin?’ diye kıyameti koparıyor

Ünlü bir iş adamının başına gelen bir hikayeden bahsedeceğim sevgili okurum. Mevzu, İstanbul'un popüler otellerinden birinde yaşanıyor. Otelde günübirlik konaklayan beyefendi, SPA'da da yorgunluk masajı yaptırıp sauna-hamam keyfi yapıyor. Adamın çapkınlık için otelde olduğu iddiaları da var. Neyse, SPA sonrası otelden çıkıp evine gidiyor. Eve vardığında fark ediyor ki, kolundaki 500 bin liralık saat yok! Panik halde oteli arıyor ve bornozunun cebinde unuttuğu saatinden bahsediyor. Otel yetkilileri bornozları yıkamaya gönderdiklerinden bornoza ulaşılamıyor. Kirli havluların içine bakılıyor, orada da yok. Çalışanlar tek tek sorgulanıyor ama nafile! Tabii ister istemez konu eşinin kulağına da gidiyor. Dedikoducu arkadaş grubu eşinin orada bir kadınla çapkınlık yapma ihtimalini kafasına sokunca, eve tam anlamıyla yıldırım düşüyor. Hem evde aldatma mevzusu üzerine kavga çıkıyor, hem de kaybolan saatin acısı büyük oluyor. Sonuç ne oldu henüz öğrenemedim ama ilerleyen günlerde akıbetini sizlerle paylaşacağım. Takipte kalın!



İstanbul'da neler oluyor?



* Emaar AVM, atılıma geçiyor; Cem Mirap ve Cantinery ekibi ile el ele tutuşuyor. AVM mekancılığı konusunda Zorlu Center'da açtığı Cantinery ile diğer birçok mekana fark atan Mirap, şimdi de Emaar'da Cantinery@ The Square'i açıyor. Yeni, farklı, daha genç ve pop olarak nitelendirilen mekan, yılbaşında meraklısıyla ve yeni müdavim kitlesi ile tanışacak. 100 kişilik mekanın içinde C Coffee bar adını verdikleri bir de kahve barı olacak.

* İstanbul'un popüler kokteyl barlarından Chicki Boom, İstanbul'dan Londra'ya bir geceliğine misafirliğe gitti, hem de yine bir Türk mekanına. Soho'nun tam göbeğindeki Hovarda isimli mekanda Güntaç Özdemir'in müziklerini yaptığı gecenin misafirleri de, Londra'yı kapı komşusu yapan Türkler ve cemiyetin genç isimleriydi. Umut Evirgen'in Whatsapp'tan davet ettiği geceye katılamadım ancak buradan kendisine sesleniyorum; bunu bir hafta sonu aktivitesine çevir ve bize haber ver, toplaşıp geliriz.

* Bebek Otel'in içinde olup biten mevzuları yaz boyunca köşe yazarlarından okuduk. Kimi kapıdaki görevlilerin kılık kıyafet hassasiyetini kaleme aldı, kimileri de yemeğini ve servisini eleştirdi. Son günlerde en çok beklenen gelişme ise Uzakdoğu mutfağını İstanbullulara sevdiren ünlü Çin restoranı Dragon'un, ay sonunda otelin alt katında açılacak olması. Mekanın müdavimleri şimdiden yerlerini ayırtmış ve açılış haftasına yer bulmak neredeyse imkansızmış. Menüsüne yenilik olarak Thai mutfağı lezzetlerinin de ekleneceği söylenen mekan, semte ve şehre bir soluk getirecek.

