MERT VİDİNLİ

Instagram'da sponsorlu ilanlara denk gelmişsinizdir. Takip ettiğiniz hesapların arasında çıkan kişi ilanlarından bahsediyorum. Hadi diyelim ki bir marka iş birliği var anlarım, bir ürün tanıtımına da eyvallah.... Ancak hiçbir amaca hizmet etmeyen veya herhangi bir meslek grubunda olmayan kişiler neden kendi sponsorlu reklamını verir ki? Sanırım bu devirde herkes influencer olmak istiyor da ondan. Ancak o işler öyle olmuyor. Bir konuda uzmanlaşmadıysanız ya da fark yaratacak bir cazibeniz yoksa kim, neden sizi takip etsin? Neyse kendi ilanını veren insanları gördükçe kahkaha krizine giriyorum benden söylemesi.

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Bu duyarlılığa alkış!

Sokak hayvanlarının yaşam alanlarına saygı duyan bir tabela ile burun buruna geldim geçtiğimiz günlerde Bebek'te yürüyüş yaparken. Ardından sahil hattı boyunca art arda aynı tabeladan gördüm. 'Kediköpek çıkabilir' ibaresi hem yayaların, hem de sürücülerin gündem mevzusu oldu. Umarım bu uygulama birçok belediyenin de dikkatini çeker ve şehrin her köşesine yayılır. İnsanların farkındalık duygusunu artırmak için yapılan alkışlanası bir uygulama olmuş.

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Harry ve Meghan nasıl para kazanacak?

Son zamanlarda en çok konuşulan konu başlığı bu. Prens Harry-Meghan Markle çiftinin gelir-gider tablosunun İngiliz gazeteleri tarafından hesaplanması ile bakışlar ikilinin üzerine çevrildi. Kraliyet Ailesi'nin üst düzey üyeliğini bırakan çifte, küresel şirketlerin marka elçisi olma teklifleri gitmeye başladı. Özellikle Google ve Apple gibi şirketlerin dikkatini çeken çift, hayat hikayelerini senaryolaştırıp bir Netflix projesine bile çevirebilirler. Ne de olsa Meghan, Hollywood'da da tanınıyor. Neyse sevgili okurum kendi geçim derdimiz sıkıntılarımız bitti mi ki gözümüzü İngiliz kraliyet ailesine diktik? Çok manidar bir durum.

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Instagram fenomenleri koşun!

Artık havalimanında saatler çok hızlı geçiyor. Klasikleşmiş freeshop mağazacılığından uzak mağazalar, birçok lüks marka, uyku kabinleri ve de birçok sergi yer alıyor. Bakın karşınızda sleepodlar... Uzun yol yolcuları için havalimanında saatler geçirenler için 'sleepod'lar İstanbul Havalimanında hizmet vermeye başladı. 9 Euro karşılığında bu uyku kabinlerini kullanabiliyorsunuz. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da benzer uyku kabinleri var, hatta içinde TV izlemek de mümkün. Benden size tavsiye, uyandırma servisine uyanacağınız saati haber verin yoksa alimallah uyuyakalır uçuşunuzdan olursunuz. Bir diğer İstanbul Havalimanı sürprizi de 16 Şubat'a kadar sergilenecek olan Creme de LaMer sergisi. Instagram fenomenleri koşun; bu enstalasyonda eğlenceli fotoğraflar çekebilir, cilt bakımı yaptırabilirsiniz.