Moda haftaları Freak Show’a dönmüştü

İstanbul Moda Haftası dijital dünyada esiyor. Meraklıları, satın almacılar, modaya yön verenler tasarımcıların defilelerini online izlerken en çok da neye seviniyorum biliyor musunuz? Defileleri izlemeye giden moda meraklısı o garip, freak show tadında tiplerin ortadan kaybolmasına. En son kafasına sandalye takan bir tip vardı ortalıkta, korku filmi tadındaydı.



O TİPLERDEN ARINDIK

Moda haftalarının digital olması modayla alakası olmayan ilginç giyimlilerin kaybolması adına iyi bir adım oldu. 'Neden bu kadar acımasızsın?' diyebilirsiniz. Moda haftaları döneminde dikkat çekmek için ortalıkta olan bu tiplerden arınmak bünyemize iyi geldi de ondan.



Sanat eseri kıyafetler

Erkek şıklığı denince akla ilk gelen moda tasarımcısı Hatice Gökçe. Kendisi benim de davetlerde tercih ettiğim şık ceketlere imza atıyor. Instagram'ıma göz atarsanız, onun tasarımı olan birçok ceketi görebilirsiniz. Şimdilerde yeni bir projeye imza atıyor. Ressam Ergin İnan'ın sanat eserleri artık Hatice'nin tasarımlarıyla giyilebilecek. Canvas Art Fashion tarafından yalnızca 10'ar adet üretilen giyilebilir sanat eserleri, alıcılarına eşsiz bir moda deneyimi sunacak. Bu yapıtlara sahip olmak isteyenler 14-23 Ekim arasında online müzayedeye katılabilirler. Yapmanız gereken antikavesanat.com'a girmek.



Korona, bir çiftin boşanma sebebi oldu

Çiftin avukatından bu boşanma hikayesini dinlediğimde şaşkınlıktan bir süre boşluğa bakar oldum. Vay be dünya nereye geldi. Ardından hikayenin devamında detayları dinledim. Koronayı umursamayan erkek, her gün saunada, spor salonlarında, kalabalık iş ve sosyal ortamda aşık atıyor. Beyefendinin eşi de evden aylardır adım atmıyor. Peki son durum ne? Kızımız davayı açmış, "Eşim pandemi sürecinde benle aynı dikkati ve özeni göstermiyor" diyor. Anlayacağınız boşanma davalarının bir yeni sebebi de korona özensizliği. Yeni dünyaya hoş geldiniz.



Solo takılmalar arttı

Bebek-Nişantaşı hattındaki mekanlarda dikkatimi çeken, gezginlerin tek başına sosyalleştiği. Mekan sahipleri bundan muzdarip, zaten kısıtlı sayıda olan masalarında misafirleri tek başına ağırlamak işlerine gelmiyor. Ancak tek başına yemek-içmek, koronaya karşı tedbirli olanlar için makul. Sizde durumlar ne sevgili okurum? Bir yanda boşananlar var, diğer tarafta tek başına sosyalleşenler...