Milyonluk teknelerden inip sahte çantacılara gidiyorlar

Geçtiğimiz günlerde 48 saatliğine de olsa soluğu Ege'nin en güzel yerlerinden biri olan Göcek'te aldım. Sizinle de bu iki günlük mini tatilimle ilgili bazı notlarımı paylaşmak istiyorum. Esnaf, sezonun burada Kasım ayının sonuna kadar devam edeceğini belirtiyor, benden söylemesi...

■ Sezon henüz bitmediğinden tekneleri bol bol Göcek koylarında ve ada ziyaretlerinde görüyoruz. En popüler olan da Adaia. Burada pandemi öncesi birçok konser ve parti düzenleniyormuş. Bu ada çok Instagram'lık gençler, haberiniz olsun.

■ Göcek çarşıda yer alan, sahte çanta ve ayakkabı satan bir mağazanın önünde önce duyduklarıma, sonra gözlerime inanamadım. Milyonluk tekneleri ile yanaşan sosyetikler 'Aman onlarca orijinalim var, bir-iki tane sahtesini de koleksiyonuma ekleyeyim, kim anlar!' deyip buradan lüks markaların sahte tasarımlarından aldı.



■ Ünlü oyuncu Julia Roberts'ın, yoga dersi için Göcek'e çok kez geldiğini öğrendim.

■ Q Lounge, konuklara Uzak Doğu mutfağı sunuyor. Lüks tekneleri ile yanaşanların ve bölgedeki otellerde kalanların tercih ettiği en popüler mekan. Özellikle barında şusi sake keyfi yapmanızı öneririm.

■ Breeze, güneşlenmek ve öğle yemeği için tercih ediliyor. Akdeniz mutfağı sunulan restoranına akşam yemeği için de gidebiliyorsunuz.

■ Kelebekler ve Hayaller isimli çiftlikte dört farklı ev mevcut. Ben, Zen House'u tercih ettim. Bu ev, kızılçam ormanının tam ortasında yer alıyor. İsteyenler Airbnb sitesi üzerinden kiralayabiliyor.

■ Tavsiye üzerine gittiğimiz Özcan adlı mekanda hiç keyifli bir deneyim yaşayamadık. Servis yavaştı, personel sezon sonu olduğundan yorgun anlaşılan. Teşekkür edip kalkmayı tercih ettik.

■ Göcek'in en sevilen ismi şüphesiz Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır çünkü kendisi yaz-kış burada yaşıyor. Onunla fotoğraf çektirmek için buraya tatile gelenler var.



Altunorak, tasma işine el attı

Ünlü oyuncu Serkan Altunorak, küçük dostlarımız, evcil hayvanlarımız için tasma tasarlıyor. Karantina sürecinde ilk olarak Serkan'ın annesi Fügen Hanım'ın tasarladığı maskeler karşımıza çıktı. Sosyal medyada dikkat çeken bu maskelerin ardından şimdi de tasmalar aynı rağbeti görüyor. Altunorak'ın amacı Hoody Doggy ismi ile tasarlamaya başladıkları bu tasmalarla hayvanlar üzerindeki özgürlük kısıtlayıcı algıyı akıllardan silmek. "Bu yüzden ilk bakışta bir kontrol halatı değil de, havalı bir kolye görebilmek istedik" diyen Serkan'ın tasmalarını inceleyin.



Story atma telaşı anksiyete sebebi!

Sosyal medya hayatımızı esir almaya başladıkça, story üzerine story attıkça, anksiyetelerimiz de artmaya başladı. Bu sebepten Instagram hesaplarını kapatanlar bile var. Çünkü sosyal medya tutkunları; günlük programlarını, sorumluluklarını unutup Instagram'da paylaşım yarışına giriyor, bunu yapamayınca da kendilerini yetersizlik hissediyor. Bir dönemin ünlü bloggerları da, genç jenerasyona yetişememekten çok dertliymiş.