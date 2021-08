Sahilde kopan o kavga

Ah Hıncal ağabeycim yine bu satırları okurken bana kızacaksın ama ne yapayım veremiyorum isim! Sosyete çalkalanmasın. Başıma ne geldi? Neye şahit oldum biliyor musunuz? Genç iki sosyetik çiftin bakıcılarının kavgasına! Çocuklarını Bodrum'da bakıcılarına emanet eden sosyetik çift, sahilde kopan kavga kıyamet sese evlerinden koşarak gidiyor. Meğer bakıcılar aynı şirkete bağlı çalışıyorlar ve birbirlerine çalışma şartlarını söylüyorlar.



Ortada nasıl farklı rakamlar, şartlar, izin günleri olur derken kavga kopuyor. Bu yaz benzer bakıcı hikayeleri çok duyacağız. Ay iyi ki çocuğum yok yoksa bir de bakıcı mevzuları var.



YANGIN YÜZÜNDEN REZERVASYONLAR İPTAL

Bodrum'da, Manavgat'ta ve daha bir çok sahil şehrinde çıkan yangınlar sonrası Bodrum mekanlarında rezervasyonlar iptal oldu. Perşembe akşamı gittiğim mekanda 10 masa rezervasyonunu iptal etti. Sosyal medya paylaşımında rahat olan herkes daha filtreli paylaşımlar yaptı. Duyarlı olmanızı anlıyorum ama evlerindeki koltuklarından yaşanılan durumu hakaret ederek, eğlence sektörü çalışanlarına, sanatçılarına ve o gün yemeğe giden insanlara mal etmek olacak iş değil. Bana da aynı duyarı kastılar.



Tema Vakfı'na yaptığım bağış makbuzunu paylaştım ve challenge yarattım hadi sen de paylaş! Sonuç? Sayılı bir kaç insandan paylaşım geldi. O yüzden sahte sanal duygu pompalama işlerini bırakın, icraata bakın. Bu ülkenin her köşesinde her saniye bir felaket var. Benzeri durumlar dünyanın her yerinde var. O zaman kaldır kafanı Instagram'ından hayata sarıl, yerinden kalk, icraata geç arkadaş. Ahkam kesip insanlara had bildirme. Bir de bunu 'Gazeteciyim' diyen abilerimiz yapıyor ya üzülüyorum.



BU HAFTA AJANDAMDA NELER VAR

Tüm yaz kolajenler eridi. Bodrum'un da en büyük eksiği medikal estetik işleri. Mustafa Karataş'a gidip bol kolajen, Paris ışıltısı ve botoks yaptıracağım. Ne de olsa güneş ışınları tüm gençliğimizi aldı elimizden.



Backyard'ın hemen yanı başındaki Bikini Beach'de güneşleneceğim ardından Umut Evirgen'e ziyarete La Boom'a gideceğim.



Hacı Sabancı Nazlı Kayı düğünü için Damat Tween'de randevum var. Black Tie yani smokin zorunlu. Eylül ayında en şık ben olmalıyım.