Hercai’nin Zehra Şadoğlu’su Feride Çetin: Çekirdek ailemi kurmak için sınavlardan geçtim

‘Hercai’ dizisinde ‘Zehra Şadoğlu’ karakterini canlandıran oyuncu Feride Çetin yıldırım nikahı ve hamileliği hakkında ilk kez konuştu: Kendi çekirdek ailemi kurmam için geçmem gereken imtihanlar varmış. Artık sevmenin ve anne olmanın zamanı geldi

Atv ekranlarında yayınlanan 'Hercai' dizisinde 'Zehra Şadoğlu' karakterini canlandıran Feride Çetin, kariyeri ve özel hayatı hakkında GÜNAYDIN'a konuştu. Geçtiğimiz günlerde yıldırım nikahı ile sinema yazarı Murat Özer'le evlenen oyuncu, yeni kitabı 'Annemiz Aşktır'ı da hangi duygularla kaleme aldığını anlattı...



Oyunculukla ilgili nasıl hayalleriniz var?

20 yıl önce kamera arkasında işimi devam ettirmek gibi bir idealim vardı. Ama şans eseri 'İki Genç Kız' filmiyle kamera önüne geçtim. Ondan sonra da sahnede olmaktan ne kadar hoşlandığımı anladım. Küçükken aile toplantılarında taklitler yapardım. Ama bunu meslek olarak seçmek özellikle bizim zamanımızda sorun teşkil ediyordu çünkü ebeveynlerimiz daha garantili işler seçmemizi öneriyordu. Son yıllarda 80 ülkeye Türk dizileri satılmaya başladığından beri oyunculuk gözde meslek oldu. Artık aileler çocuklarını bu konuda destekliyorlar. Ben de zaman içinde oyunculuğu çok sevdim. Mizacıma uygun olduğuna karar verdim bu mesleğin. Diğer yandan yazma ile ilişkim devam ediyor. İlk kitabım 'Duygu Dünyamın Şakası' öykü türündeydi. Bu yolculukta tecrübelerimi yazarak paylaşmanın kıymetine inandım. Deneme türünde hayatımı paylaşmayı seviyorum.







HASSAS VE KIRILGAN BİR YAPIDAYIM



'Annemiz Aşktır' isimli kitabınız da okurla buluştu. Nasıl bir kitap oldu?

Kitabın ana teması aslında yaşadıklarım. Hassas ve kırılgan bir yapıya sahibim. Mesela dizide canlandırdığım 'Zehra'nın konağın kapısına dayanıp kızını aldığı sahne, benim de dayandığım kapılara benziyor. Orada kendi hayatımdaki acıları da yaşıyorum. Ben şikayetçi değilim hassaslıktan. İyi ki böyle insanlar var bu dünyada. Kitabımı da bu ana fikirle kitabımı yazdım.



Kırıldığınızda tepkiniz nasıl olur?

Biraz dışarı çıkıp olayı algılamaya çalışıyorum önce. Çünkü bilmiyoruz bizi kıranın o gün ne yaşadığını. Dolayısıyla anlayışla karşılamaya çalışırım. Tabii bu meziyet zamanla kazanılıyor. 20'lerde böyle değildim, şu an 39 yaşındayım, müthiş bir yaş. Hayatta ne isteyip ne istemediğinize karar verdiğiniz bir dönem.







Senaryo yazmayı düşünür müsünüz?

Yazıyorum. Senaryolarım var. New York'ta senaryo okulunda eğitim gördüm. Senaryoyu sadece oyuncunun değil, kamera arkasındaki ekibin de çözmesi gerekir. Ancak öyle ayrıntıları görüyor, dizi veya sinema filmine farklı şeyler katabiliyorsunuz. 2015'ten beri bir sürü senaryo yazdım. Onları hayata geçirmek istiyorum. Sinema ve tiyatroda ortak yapabileceğim işlerin peşinden gitmek istiyorum. Yapımcılık, senaristlik olabilir. Kadınlar, çocuklar üzerine filmler çekmek isterim. Başkalarının hayatına etki edecek insanların hayatını film yapmak isterim.



EL BECERİLERİM KUVVETLİDİR



Yazmanın dışında başka hobileriniz var mıdır?

El becerisiyle ilgili bir şeylerle uğraştığımda mutlu oluyorum. Dikiş-nakış gibi. Mozaikle uğraşıyorum, taş yontuyorum. Kitap okumazsam eksik hissediyorum kendimi.







Geçtiğimiz günlerde yıldırım nikahıyla dünya evine girdiniz. Niye böyle bir karar verdiniz?

Benim için hayırlı olan her şeyin vakti gelince böyle bir şey gerçekleşti. Mutluyum. İkimiz de gösterişli bir tören yerine hızlı ve sade bir nikah ile evlenmek istiyorduk. Bu özel günü sadece kendimizi düşünerek organize ettik. Biz de bunu tek bir günde nasıl başarabildiğimize inanamadık. Düşünün hayalimdeki gelinlik dahi Sezanur Akay tarafından bir günde hazırlandı. Mucize gibi... Sağ olsunlar, aile ve arkadaşlarımız bu kadar hızlı hareket etmemize anlayış gösterdiler. Kendi çekirdek ailemi kurmam için geçmem gereken imtihanlar varmış. Artık sevmenin zamanı gelmiş gibi hissediyorum. 'Hercai' setinde mutlu ve huzurlu olmasam belki eşimle sık görüşememek beni zorlardı. Ama her şey yolunda çok şükür.

ANNE OLMAYA HAZIRIM



Bebek sahibi olmaya hazırlanıyorsunuz...

Artık kendimi sorumluluk almaya hazır hissediyorum. Çünkü annelik çok büyük sorumluluk. Düşünsenize kendi hayatınızı bir kenara bırakmak durumundasınız başka bir insanı yetiştirmek için. Dolasıyla kendi arızalarınızı, handikaplarınızı çözmek durumundasınız. Başka birine onları aktarmaya hakkınız yok. İlla ki bir şekilde aktarıyoruz; nenelerimizin ve dedelerimizin hikayelerini taşıyoruz genlerimizde. Ama bunu minimuma indirirsek, çocuğun hayatı daha iyi olur.



SET İKİNCİ EVİM GİBİ OLDU



Dizide canlandırdığınız 'Zehra'yı anlatır mısınız?

Bu yaz Diyarbakır'da film çektik. Yani yazın da o bölgeden ayrılamadım. Mezopotamya'yı çok seviyorum. İkinci evime dönmek gibi geliyor sete gitmek. Sevdiğim insanlarla çalışıyorum. Dizimizin gerek oyunculuklar, gerek senaryo bakımından izleyicimizden her hafta tam not alması bizim için mutluluk kaynağı. Her hafta daha da iyi oynamak için elimizden geleni yapıyoruz.