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ÖZLEM AVCI
12 Ocak 2020, Pazar ÖZLEM AVCI

Deniz Akkaya’nın fit vücudu gören Deniz Seki ile İrem Derici sıraya girdi

’nın fit vücudu, kaslı kolları sanat dünyasını imrendirdi. ile , ünlü mankenle birlikte spor yapmak için anlaştı

ANTRENÖRLE İŞ BİRLİĞİ
SPOR tutkusuyla tanınan Deniz Akkaya, son dönemde kaslı vücudu ve kusursuz formuyla dikkat çekiyor. Hayranlarını da hayallerindeki görünüme kavuşturmak isteyen Akkaya, bunun için antrenör Barış Okan Belovacık ile iş birliği yaptı.

FORMA GİRECEKLER
AKKAYA ve Belovacık eşliğinde spor yapıp forma girenlerin görüntüleri büyük ilgi gördü. İkilinin başarısı, ünlülerin de dikkatini çekti. İrem Derici ve Deniz Seki; Akkaya ile spor yapıp onunki gibi kaslara sahip olmak için anlaşma yaptı.

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