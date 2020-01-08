Ünlü isimlerin çocukluk halleri şaşırtıyor! İşte yakışıklı oyuncu Oktay Kaynarca ve ünlülerin çocukluk halleri...
Ünlü isimlerin çocukluk halleri şaşırtıyor! İşte yakışıklı oyuncu Oktay Kaynarca ve ünlülerin çocukluk halleri...
Atv'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldız ismi Oktay Kaynarca karizmasıyla her zaman kendisine hayran bırakıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Oktay Kaynarca, canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteri ile gönüllere taht kurdu. EDHO'nun başarısında büyük payı olan Oktay Kaynarca'nın ünü ülke sınırlarını aştı. Oktay Kaynarca'nın çocukluk fotoğrafı herkesi şaşırttı görenler. Oktay Kaynarcanın olup olmadığına inanamadı.İşte başta Oktay Kaynarca Olmak üzere diğer ünlülerin çocukluk fotoğrafları...
Giriş Tarihi: 08.01.2020
20:58
Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
21:35
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