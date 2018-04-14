ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

Düğün mevsimine çok az kaldı. Nikah masasına oturmaya hazırlanan gelin adayları, gelinlik telaşı aldı. Peki bu sezon hangi gelinlikler revaçta?

Gelinlik trendleri, geçtiğimiz yıldan bu yana büyük bir değişime uğramadı açıkçası. Kırık beyazlar, beyazlar, şampanya rengi, griye bakan kirli beyazlar yine tercihler arasında. Tabii, ton konusunda ten renginizi baz almanızda fayda var.

Hatta sizin yerinizde olsam, muhakkak bir renk uzmanına danışırım.

Birkaç sezondur elbise havasındaki, özellikle de sırt dekolteli gelinlikler çok revaçta.

Ama artık aynı şeyleri görmekten sıkılmaya başladık, değil mi? Sanki tüm gelinler aynı!

Akay Gelinlik'in baş tasarımcısı Sezanur Akay, gelinlik seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı...

Hangi vücut tipine, hangi gelinlik daha uygun olur?

Tüm gözler gelinin üzerinde olacağından, kendine güvenli duruş için öncelikle konfor önemli. Boyu kısa olan gelinlere prenses modelleri, uzun boylu, geniş omuzlu gelinlerimize de straplez olanları önermiyorum.

Askılı ve evaze çalışmalar, genelde her vücut tipi için ideal. Hatları ortaya çıkaran dar kesim balık modeller de kalın vücut hatlı gelinlerimizin tercih etmemesi gereken kalıplar. Gelinlik, vücut ile uyumlu olduğu ölçüde aynı zamanda zihin ile de uyuşmalıdır. Bu noktada kalıp çalışmalarının ötesinde gelinliğin; gelinin tarzına, anlayışına, duruşuna sahip olması gerekir.



KÜLTÜR AKTARIMI

Elbise havasındaki gelinlikler için ne diyeceksiniz?

Gelinlik tasarım işi değil, emeği sergileme biçimidir. Gelinler için gelinlik; tavrını, tarzını, yaşamını, fikrini, kendini yansıtma meselesiyken, tasarımcı için ise çağa uygun olduğu ölçüde geleneksel anlayıştan kopmadan sanatını icra etme gayesidir. Gelinlik bu noktada bir tasarım hedefi değil, bir kültür aktarımıdır. Gelinlik; bir davet elbisesi değil, bir ömür üzerinde taşımaya söz verilen sadakattir.

Hangi ten rengine, hangi ton gelinlikler daha iyi gider?

Gelinliğin sembol rengi beyazdır. Bembeyaz ya da daha parlak modeller, esmer tenin üzerinde ön plana çıkarken, ipek kumaş beyazı denilen natural ton ise buğday tenli gelinlere daha uygun olur. Ten rengi beyaz olan gelinler için ise şampanya beyazı ya da krem tül modeller, gelinliğin içinde tenin kaybolmaması açısından önerilebilir.

Hangi gelinliğe hangi saç aksesuvarı yakışır peki?

Aksesuvar ve gelinlik arasındaki denge önemli. Prenses, kabarık, gösterişli modellerde; gelinliğin hacmini dengeleyecek nazik aksesuvarlar, balık ya da evaze gibi naif, duru bir tavrı olan modellerde de yine gelinlikle uyumlu, gelinliğin tarzını yansıtan, kişinin önüne geçmeyecek zarif aksesuvarlar tercih edilmeli.

Mekana göre gelinlik seçimi hakkında ne dersiniz?

Kır veya kumsal düğünü yapacak gelinler; kısa ya da askılı modellerde çok daha rahat ederler. Prenses ya da balık beden türleri ise, daha çok salon düğünlerinde ihtişamı destekler. Mekana göre doğru gelinlik gerçek ama burada esas önemli olan gelinin, taşıdığı gelinlikten duyduğu memnuniyettir.