AYŞE ÖZYILMAZEL

Tutmayınca tutmuyor işte; anladım ki, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'la yıldızımız barışmayacak.

Bodrum'un dört bir yanındaki çöpler, güvenlik sorunları, kontrol edilmeyen işletmeler, düzensizlik, kuralsızlık, mafyacılık, Bodrum'un başı boş bırakılmışlığı derken, şimdi de nur topu gibi köpek düşmanlığımız çıktı.

Halk plajlarında Bodrum Belediyesi imzalı, 'Sahilde evcil hayvan gezdirmek ve denize sokmak yasaktır' tabelaları asılmış. Peki soruyorum: Sebep?



HALK PLAJI HERKESIN

Hangi medeni ülkede böyle bir yasak olabilir ki? Avrupa'da, Amerika'da parklarda, sahillerde gezmeyi bırak; köpeğinle en şık restoranlara, alışveriş merkezlerine, dükkanlara, kafelere giriyorsun.

Bir köpek, karşıdan karşıya geçerken tüm trafik duruyor. İnsanlardan önce hayvanlara saygı gösteriliyor.

Restoranlarda sana su vermeden önce, köpeğine su ve mama getiriyor garsonlar.

Mağazaların, kafelerin önünde ille de köpekler için su kapları var. Medeniyet, hayvan sevgisi, insanlık böyle bi' şey çünkü.

Bu dünya; hunharca tüketmesi için insanoğlu denen vahşi yaratığın malı değil çünkü.

Köpek girince deniz mi kirleniyor?

Siz mikrop mu kaptığınızı zannediyorsunuz yoksa?

Köpekler sahiplerinin can dostudur, çocuğudur, arkadaşıdır, her şeyidir... Ne demek 'Sahilde evcil hayvan gezdirmek yasaktır'? O zaman sen köpeği olana 'Denize girme, sahilde gezme' emri vererek, onun hakkını da elinden alıyorsun.

Sanırsınız, tasma takıp timsah gezdiriyoruz!

Ama köpekleri zehirlemek serbest, köpekleri tekmelemek, dövmek serbest. Köpekleri aç bırakmak, sahiplenip sonra sokağa atmak, barınaklarda rezil koşullarda yaşatmak serbest, öyle mi Sayın Kocadon?

Sahilleri pisletmek, çöpleri yere atmak, denize atıklar salmak yasak değil, değil mi Sayın Kocadon?

Halk plajlarını mafyaların gasp etmesi, haraç kesmesi de serbest değil mi?

Sevgisizlik, canlılara saygısızlık, bu kıt kafalar bizi gram ileri götürmeyecek. Hadi imkanı olan, köpeklerini alıp X Beach gibi hayvan dostu, şahane özel plajlara gidebilir. Ama siz vatandaşın, hayvan dostlarıyla halk plajlarını kullanma hakkını elinden alamazsınız. Tabii siz, yakında denizde yüzen balıklara da karışırsınız.

Bodrum Belediyesi'ni ve bu kararını protesto ediyoruz.



NOT 1

Bodrum Belediyesi'nin Instagram hesabına, günlerdir bu konuyla ilgili yüzlerce yorum yağarken, suskunluklarını korumaları ve tek bir satır açıklama yapmamaları da manidar.



NOT 2

Yazı baskıya girerken Bodrum Belediyesi'nin açıklama yapacağını öğrendim. Mavi bayraktan dem vuracaklarmış. Ama bu geç kalınmış açıklamanın da bizi tatmin edeceğini zannetmiyorum. Fikrim sabit.