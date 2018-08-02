AYŞE ÖZYILMAZEL

Tom Cruise'lu 'Görevimiz Tehlike' serisinin yeni filmi 'Yansımalar' vizyona girmiş.

Tatil matil dinler miyiz hiç! Üstelik Bodrum'da en sevdiğimiz sinema Cinemaximum açılmış.

Nerede? Ortakent'teki Midtown AVM'de.

Hemen sinemanın internet sitesine girip biletleri aldım. Kızlarla pazartesi akşamı bir hevesle kalktık gittik. Üzülerek söylüyorum; Midtown Cinemaximum, herhalde gördüğümüz en kötü sinemalardan biriydi.

Gişede bilet satan bir görevli ve uzun bir kuyruk vardı. Biz internetten aldığımız için biletimiz cep telefonumuzdaydı, kuyruğa kalmadık.

Büfede iki arkadaş çalışıyordu. Biletimizde Salon 3 yazıyor ama Salon 3'ün kapısında başka bir filmin afişi var.

Filme gidenler, ellerinde mısır sağa sola bakınıyor;

'Bizim salon bu mu? Değilse neresi?' Cevap veren yok çünkü muhatabımız yok.

Sonunda büfe görevlisine sorduk, meğer kapıda afişi olmamasına rağmen üçüncü salonmuş.

Salona girip yerimize oturuyoruz.





TAM REZİLLİK!

Keşke bilet almasaymışız; ne biletimize bakan oldu, ne salon kapısında bekleyen biri vardı.

Elini kolunu salla, sinemaya gir. Film başladı; ki yaşadığımız tüm aksaklıklara rağmen tavsiye etmeye doyamam, nefis bir film! Tom Cruise, yine yeniden küllerinden doğmuş. Sanırım kendisi ölümsüzlüğün sırrını bulmuş, hastasıyız.

Ve fakat filmin tadını almak mümkün mü?

Salon havasızlıkta dünya şampiyonu; filmi merak etmesem kalkıp gideceğim. Arada yine tek bir görevli bulamadığımız için, topluca büfedeki arkadaşa sorma hakkımızı kullandık. Çocuk mısır mı satsın, para mı alsın, havalandırmaya mı baksın; şaşırdı tabii.

İkinci yarı başladı, bu kez sinemanın kapısı açık. Yan salondaki tüm ses bizim filmin içinde.

Kapıdan gelen ışıksa perdede... Havalandırma ne mi oldu? Ne havası canım! Sinemada değil, ölüm kalım mücadelesindeyiz diyorum size!

Böyle bir sinema rezilliği, böyle kötü bir sinema işletmesi olmaz.

Filmi de boğazımıza dizdiler.